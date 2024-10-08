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健康 > 心理精神

失智症病人吃什麼 「補腦」不如顧腸胃

2024/10/08 05:30

▲地中海飲食可減少冠狀動脈疾病的發生，但對於已經失智症的患者是否有效？目前沒有答案。（照片來源：shutterstock）

▲地中海飲食可減少冠狀動脈疾病的發生，但對於已經失智症的患者是否有效？目前沒有答案。（照片來源：shutterstock）

文／羅彥宇

陳小姐陪同母親回診追蹤阿茲海默症。雖然陳媽媽是輕度失智症，而且也開始用藥，但是陳小姐還是想要為母親多做些什麼，所以問：「究竟吃什麼才會幫助失智症病人的腦功能？地中海型飲食比較好嗎？可以吃胎盤素攝取幹細胞嗎？吃中藥還是深海魚油比較好嗎？」

陳小姐提的這些問題在記憶門診的面談中，常會問到。我也知道坊間有很多廣告，聲稱吃了某某營養品就能夠增強記憶力，甚至逆轉失智症，讓病患家屬信心大增。我既不想做錯誤的引導，也不想澆冷水，所以向陳小姐提供3個觀點，讓她參考。

地中海型飲食？ 目前沒答案

●第1個觀點：大家常聽到的地中海型飲食，也就是富含堅果種子、未加工穀類、豆類、蔬果的植物類，加上魚類、海鮮，但減少紅肉及甜點，並使用橄欖油烹煮的一種飲食方式。

在長期的流行病學研究，確實發現有較低的機會發生冠狀動脈疾病，後來發現失智症的風險也偏低。因此推斷，地中海型的飲食能預防失智症。這樣的飲食習慣能預防血管型失智症倒是挺合理的。畢竟「對心血管有好處的，也會對大腦有好處」，但是對於「已經」得到失智症的病人來說，也會有效果嗎？目前沒有答案。

●第2個觀點：宣稱為神經保護因子或是幹細胞再生，也許在實驗室培養皿可以防止神經退化，但是當我們用「吃」的方式時，則要經過唾液的酶、胃的胃酸、一堆腸液和膽汁的攪和，分解成基礎的成分才會到小腸吸收、肝臟代謝，最後就算通過層層關卡到了大腦，還有一個所謂的腦血管屏障保護，只允許小分子通透進入腦細胞。因此腦細胞要能夠從「吃」的方式得到這樣特殊的營養，實在太困難了。

大腦與腸道 相互依存的系統

●第3個觀點：最新的一個觀點是「腦腸軸」，大腦與腸道是相互依存的系統。腸道被稱為「第2大腦」，腸道菌與腦健康的關係也越來越清楚。憂鬱、抽菸、喝酒、濫用胃藥、抗生素、久坐不運動、排便不正常，都會讓腸道菌相改變，導致慢性發炎，而發炎的因子會漫布全身並且穿透腦血管屏障，加速細胞死亡。在還沒有找到「補腦」的仙丹妙藥之前，不如先好好照顧自己的腸胃，有了健康的「第2大腦」，那麼距離健康的第1大腦亦不遠矣。

（作者為台東聖母醫院神經內科醫師）

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