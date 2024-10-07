婦人低血壓頻昏倒 罕病害她變成睡美人

▲長時間倦怠或不明原因昏倒，可能是疾病前兆，民眾不可忽視；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／王子源）

文／王子源

59歲彭女士長期低血壓，常常昏倒及疲倦無力，自嘲「宛如睡美人」，但看過心臟科及神經內科，做過多項檢查始終找不到病因，日前到門診求助，抽血結果發現她的皮質醇及促腎上腺皮質素指數嚴重偏低，顯示為續發性腎上腺功能低下，經給予皮質醇後，血壓恢復正常，疲倦無力症狀改善，不再昏倒了。

孤立性促腎上腺皮質素缺乏症

彭女士自述10年前曾因無故昏倒被送到急診室，當時血壓只有50／30mmHg，但抽血結果都正常，補充點滴後血壓上升至90／60mmHg，之後安排到心臟科門診，心電圖及心臟超音波檢查卻都正常，輾轉到神經內科門診，做了神經方面的檢查也都沒有異常，只是10年來反覆昏倒，每次家人都將她送急診室打點滴。

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由於最近身體愈發虛弱疲倦無力，經朋友介紹至新陳代謝科門診，安排內分泌功能檢查，發現皮質醇（cortisol）只有0.58（正常6.7-22.6）、促腎上腺皮質素（ACTH）〈5（正常10-46），為續發性腎上腺功能低下，所幸其他5種腦下垂體荷爾蒙都正常，碟鞍核磁共振掃描也沒有發現腦下垂體或下視丘病兆，診斷為「孤立性促腎上腺皮質素缺乏症」（IAD），經給予皮質醇後，血壓上升至正常，體力恢復也不再昏倒，總算找回健康。

給予皮質醇 血壓上升至正常

血壓是當心臟收縮時，將血液泵入動脈時所加諸動脈血管壁的壓力，若出現血壓低（〈90／60mmHg），就會危害健康。除頭暈、容易疲勞等症狀，也可能昏倒、休克，甚至死亡。低血壓常見原因是心臟問題，其他如失血或脫水、感染敗血症、口服降血壓藥過量，或是腎上腺或甲狀腺功能低下也都會造成低血壓。

至於腎上腺功能低下，可分為原發性與續發性，兩者區分是前者皮質醇低而促腎上腺皮質素高，這類患者皮膚會變黑，臨床上很少見；後者則是皮質醇低、促腎上腺皮質素低，常見於長期服用類固醇的患者。而彭女士是屬於罕見的孤立性促腎上腺皮質素缺乏症所引起的續發性腎上腺功能低下。

孤立性促腎上腺皮質素缺乏症的特徵是腦下垂體前葉的6種荷爾蒙，只有促腎上腺皮質素分泌不足，進而造成腎上腺分泌的皮質醇不足，且腦下垂體結構是正常的，與彭女士的抽血檢驗報告及影像學檢查結果完全相符，因此才揪出致病原因。

提醒民眾，如果有不明原因昏倒合併低血壓，可以看新陳代謝科，也許就是少見的孤立性促腎上腺皮質素缺乏症。

▲醫師提醒有不明原因昏倒合併低血壓，可到新陳代謝科就醫。（照片提供／王子源）

（作者為亞洲大學附屬醫院新陳代謝科主治醫師、中國附醫內分泌科主任）

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