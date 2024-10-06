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健康 > 心理精神

職場霸凌焦慮 中醫幫粉領族緩解

2024/10/06 05:30

▲中醫師常用於治療焦慮症的中藥材，但民眾勿自行購買、服用。（照片提供／江昆壕）

▲中醫師常用於治療焦慮症的中藥材，但民眾勿自行購買、服用。（照片提供／江昆壕）

文／江昆壕

25歲丘小姐（化名）因為職場霸凌，導致情緒焦慮恐慌、不容易入睡、睡覺時容易驚醒、左側胸痛、情緒低落、容易哭泣、進食就想吐、無法進食、手足冰冷、手足末端發麻、發紺、月經來時小腹悶痛、月經前會出現疲累、嚴重情緒低落、自我厭惡感。她決定前來中醫門診就醫尋求幫助。

開始中藥治療後，上述症狀逐漸緩解，經過24週的中藥治療，前述症狀完全消除。雖然職場霸凌現象仍然存在，但是丘小姐已經可以正常生活和工作。

根據衛福部的統計，到精神科就醫的病人中，焦慮症佔了1/3，由此推測估計，台灣每年有200多萬人受到焦慮情緒的困擾，總數比糖尿病、高血壓的患者還要多。

焦慮症可能會讓病人感到非常痛苦，焦慮症在醫學上包含了：廣泛性焦慮症、恐慌症、社交焦慮症（社交恐懼症）、分離焦慮症、因健康狀況而導致的焦慮症、選擇性沉默症。

焦慮的情緒不會造成身體上或心理上的傷害，並不具有致命性或毀壞性，但是會影響生活品質，讓生活變得很糟糕。目前為這些疾病開立的藥物可能有效，但部分病人一方面對藥物沒有反應，另一方面則經歷如噁心、性功能障礙和嗜睡等副作用，導致持續服藥治療的障礙。

焦慮症病人在中醫的常見證型有：肝鬱化火、瘀血內阻、痰火擾心、心脾兩虛、心腎不交、腎虛肝鬱，臨床上常用於治療上述證型的方劑有：加味逍遙散、血府逐瘀湯、黃連溫膽湯、歸脾湯、安神定志丸、交泰丸、解憂安慮方，可以根據病人的症狀、症候、舌象、脈象進行辨別，處方用藥進行加減，給予客製化的治療來改善病情。

焦慮症病人除了接受現代醫學的藥物治療以外，也可以考慮加入中醫藥治療、針灸治療、心理治療、瑜伽等，多方面調整來改善焦慮情緒。

（作者為林口長庚醫院中醫內科醫師）

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