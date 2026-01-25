自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》喝咖啡怕膽固醇飆 醫：別小看這張紙最護心

2026/01/25 07:36

科博特診所院長劉博仁表示，那張薄薄的濾紙，就像是一個篩子，攔截了絕大多數的咖啡油脂，可以給心血管一些保護；圖為情境照。（圖取自freepik）

科博特診所院長劉博仁表示，那張薄薄的濾紙，就像是一個篩子，攔截了絕大多數的咖啡油脂，可以給心血管一些保護；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕愛喝咖啡又擔心膽固醇，科博特診所院長劉博仁指出，只要一張濾紙，可以給心血管一些保護。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，咖啡中的咖啡白醇（Cafestol）和咖啡豆醇（Kahweol），藏在咖啡豆豐富的油脂裡。雖然讓咖啡喝起來口感醇厚，但它們進入身體後，會讓我們的肝臟在回收膽固醇時變得稍微「偷懶」一點，久而久之，血液裡的壞膽固醇（LDL）可能就會悄悄留下來。

劉博仁引述一項研究結果，2020年，有一群科學家花了20年的時間，追蹤了挪威50萬人的喝咖啡習慣，發現了讓所有咖啡迷鬆一口氣的秘密，就是那些喝「過濾咖啡」的人，比起完全不喝咖啡的人，心血管反而更健康，死亡率甚至更低。

那張薄薄的濾紙，就像是一個篩子，劉博仁說，攔截了絕大多數的咖啡油脂，只讓美好的香氣、綠原酸和抗氧化物質流進杯子裡。

劉博仁建議，喝咖啡的方式可以改變一下：

●多一點「手沖」的浪漫：
不論是手沖咖啡或美式咖啡機，只要看到有「濾紙」參與的過程，都是最令人放心的選擇。這也是最推薦給大家的「淨化版」咖啡。

●偶爾的放縱：
像是法式濾壓壺、或是傳統土耳其咖啡，因為沒有過濾，油脂比較豐富。就把它留給特別的日子偶爾品嚐就好，不要當成每天的例行公事。

●義式咖啡的平衡：
至於大家最常喝的拿鐵（義式濃縮基底），雖然沒有濾紙，但因為萃取得很快，油脂量介於中間。只要不過量，它依然可以是生活中的小確幸。

