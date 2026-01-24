醫受邀國際失智盛會 準備帶著國旗出席4月大會

維新醫院院長、精神科醫師許景琦（中）說，在亞太呼吸睡眠整合協會秘書長蔡至誠（左）統籌下，號召台灣醫療界代表赴歐洲，實地參訪失智照護村。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕失智症研究領域指標性盛會「國際阿茲海默症全球會議」將於4月12日至16日將在法國里昂登場，台灣不僅以會員國身分參展，由台灣失智症協會代表設立展位，維新醫院院長、精神科醫師許景琦更獲得主辦單位正式邀請，擔任專題講師，發表「抗發炎飲食」（地中海飲食）有助降低阿茲海默症死亡風險，日常攝取比率達10%以上對男性及非西班牙裔白人都有顯著的保護效果，該研究也刊登於頂尖期刊。

許景琦說，此行他將攜帶國旗參加會議，讓全球醫療界知道，台灣正積極在阿茲海默症與失智症領域走向世界，深化國際交流與合作。

台灣邁入超高齡社會，預防失智症及降低死亡風險成為重要的公共衛生議題，許景琦將在國際阿茲海默氏症全球會議中發表「抗發炎飲食遵從度與阿茲海默症（AD）特異性及全因死亡率」的大型研究。

許景琦醫療團隊根據美國國家健康與營養調查（NHANES）2007至2014數據，分析1萬8795名罹患阿茲海默症成人，攝取抗發炎飲食比例，對降低死亡風險的影響性，研究結果顯示，男性及非西班牙裔白人攝取飲食中有10%的抗發炎飲食，即可有效降低4到5倍的死亡風險。

許景琦表示，研究發現抗發炎飲食攝取與阿茲海默症死亡率有直接關聯，若飲食中完全缺乏者，死亡風險是攝取10%以上者的3.82倍，特定族群更為明顯，男性若完全不攝取，死亡風險高達12.83倍；非西班牙裔白人若完全不攝取則為3.77倍。

許景琦指出，研究結果顯示抗發炎飲食具低門檻、高效益，即便飲食中僅有約10%來自抗發炎食物，就能產生顯著的保護效益。也就是只要在日常飲食中加入少量有助於抗發炎的食材，就可能延緩健康惡化。

許景琦前往國際阿茲海默症全球會議演講，別具象徵意義，他在亞太呼吸睡眠整合協會理事長鐘威昇醫師的支持下，由秘書長蔡至誠統籌，號召台灣醫療界代表共同前往歐洲，實地參訪荷蘭與法國知名的失智照護村，深入了解國際先進的失智照護模式。

