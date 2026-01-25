健康網》早餐血糖飆只能清淡吃？ 營養師推1物穩糖、穩血壓

營養師薛曉晶指出，對於有代謝症候群或血糖偏高的人來說，早餐重點不只是少糖、少澱粉，還要選對食物組合，才能穩糖不失控；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕擔心早餐一吃血糖就飆升，因此很多人認為，只能少吃或是吃得清淡。營養師薛曉晶指出，對於有代謝症候群或血糖偏高的人來說，早餐重點不只是少糖、少澱粉，而是要選對食物組合。研究發現，以無糖希臘優格搭配燕麥或堅果，能提供優質蛋白、好油脂與飽足感，有助血糖、血壓更平穩。

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示，選擇對的早餐內容，確實可有效幫助血糖穩定。研究指出，優格中的好菌與發酵成分，對於血糖、血壓穩定都有助益，也是友善溫和的食材之一。

請繼續往下閱讀...

此外，薛曉晶也建議，如果習慣早上喝含糖奶茶、吃甜麵包或加糖優格，不妨試試這樣替換：將含糖飲品換成「無糖茶」，甜麵包則改為「無糖希臘優格搭配燕麥和一小把堅果」。這樣的組合，不僅提供充足的蛋白質與健康油脂，纖維也足夠，還能帶來更持久的飽足感，讓你的血糖一早就能保持平穩，不再高低起伏。

為什麼希臘優格對於控制血糖能提供幫助？薛曉晶曾於臉書粉專發文提及，《AJCN》在2019年的隨機對照試驗結果指出，對於肥胖、脂肪肝及代謝症候群的女性，每天攝取優格長達24週後，不僅胰島素阻抗顯著改善，肝脂肪含量平均減少3.5%，三酸甘油酯和總膽固醇也出現正向變化。同時，腸道健康是免疫力的基石，而希臘優格中的益生菌正是強化免疫的關鍵。

薛曉晶強調，日常飲食從小改變開始，也能為自己的健康加分。不過，她也提醒，若本身有糖尿病或正在用藥，調整飲食前，應先諮詢醫師或營養師，並配合血糖監測。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法