健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

感冒藥止鼻水也「斷尿」 7旬翁急就醫

2026/01/25 05:30
感冒藥止鼻水也「斷尿」 7旬翁急就醫

▲張益豪醫師（右）和患者講解病情；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／張益豪）

文／張益豪

70歲陳伯伯近日因氣溫驟降、鼻水流個不停，自行至藥局購買綜合感冒藥服用。沒想到鼻水止了，當晚卻發現下腹脹痛，想尿卻尿不出來。家人趕緊帶他就醫，檢查發現是因感冒藥中的「第一代抗組織胺」誘發急性尿滯留，導致伯伯「止水」也「斷尿」，嚇得他再也不敢自行買成藥服用。

當病毒入侵或冷空氣刺激鼻黏膜，身體的肥大細胞會釋放組織胺，它就像警報器，會讓血管擴張、腺體分泌增加，藉由鼻水沖走細菌或病毒。而抗組織胺藥物的作用，就是搶先佔住細胞受器，讓警報解除。但市售藥物分為「第一代」與「第二代」，若選擇錯誤，副作用可能比感冒更惱人。

第一代抗組織胺 誘發急性尿滯留

第一代抗組織胺能迅速收乾鼻水，但其分子容易穿透血腦障壁，導致使用者出現強烈嗜睡、注意力渙散，甚至出現口乾舌燥、視力模糊和便祕等情形。此外，它也會引起膀胱肌肉無力、尿道括約肌收縮，對有攝護腺肥大的長輩而言，容易造成急性尿滯留。

第二代抗組織胺較少嗜睡等副作用

相較之下，第二代抗組織胺能較精準地鎖定受器，且不易進入大腦，幾乎沒有嗜睡副作用。對於白天需要維持清醒的上班族或長輩，這類藥物對口乾、便祕、排尿的影響大幅降低。

醫師在門診開藥時，會針對患者的生活習慣與病史做判斷。若是夜間因鼻水難以入眠者，可酌情選用第一代抗組織胺幫助緩解並助眠；但若為白天須高度專注的族群，或患有攝護腺肥大的長輩，則會建議使用非鎮靜型的第二代抗組織胺。

目前臨床上已有更多新型的藥物選擇，其受體選擇性更佳，能更精確地發揮作用而不干擾其他系統。由於這類藥物極難穿透血腦障壁，對於中樞神經的影響微乎其微，在維持療效的同時，也能讓患者在白天的學習或工作中保持清醒與專注。

流鼻水是身體的防禦機制，感冒藥是為了緩解不適，而非治癒感冒。當出現流鼻水症狀時，建議赴醫檢查，盡量避免自行購買成藥，以便醫師根據患者的活動需求與病史挑選最合適的藥物。千萬別讓一顆止鼻水藥，意外成了身體的額外負擔。

（作者為沐橙診所院長）

