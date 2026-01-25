自由電子報
久坐腳腫起身沒力 恐是靜脈回流出問題

2026/01/25 05:30
久坐腳腫起身沒力 恐是靜脈回流出問題

▲置放支架前，髂靜脈明顯受壓、血流受阻（圖左）；置放後，血管腔明顯擴張，成功重建靜脈回流（圖右）。（照片提供／蔡承根）

文／蔡承根

1名年約70歲的男病患緩慢走進診間，一坐下便嘆了口氣。他說，過去1年來，小腿經常痠、脹、不舒服，幾乎成了生活的一部分。起初以為只是筋骨不好，陸續嘗試按摩、推拿，甚至接受復健治療，但症狀始終沒有改善。

下肢痠腫脹 錯當筋骨不好

其實早在多年前，他就發現雙腳常常腫脹，蹲下修車變得愈來愈困難，最後只好放棄做了大半輩子的修車工作。最近真正讓他警覺的，是和朋友聊天坐久後，起身時必須扶著椅把或桌子才能站起來，還得原地站一會兒，腿才「醒過來」能往前走。朋友覺得他老化得太快，懷疑是血管問題，才勸他到血管科門診檢查。

不少民眾和這位患者一樣，會把站起來沒力、大腿沉重，歸因於年紀大、肌肉退化或關節不好，卻忽略了靜脈回流異常的可能。一般人提到靜脈疾病，多半只想到腳腫、靜脈曲張或皮膚變黑，但事實上，靜脈是下肢肌肉運作時不可或缺的「排水系統」。

肌肉活動時，動脈負責把氧氣與養分送進來，靜脈則必須即時把用過的血液與代謝廢物帶走，肌肉才能順利出力。當出現靜脈曲張、深層靜脈回流不良，或髂靜脈阻塞時，血液無法順利回到心臟，便會滯留在腿部，使肌肉長期處在高靜脈壓的環境中。

尤其在從椅子站起來這種需要瞬間出力的動作時，本來應該增加血流供應，卻因靜脈壓力過高，新血進不來、舊血又排不掉，反而造成局部缺氧，讓人感覺痠、脹、沉重與沒力，只能借助手扶物起身。這不是偷懶，而是身體的自我保護反應。

不少病人也會發現，坐著休息或抬高雙腿後，過一會兒又比較有力，這正是靜脈問題的重要線索。

經評估後，這位男病患才明白，多年來困擾他的「腿沒力」，並不只是老化，而是血回不去，讓肌肉在不利的循環環境中工作。

靜脈疾病雖不吵不鬧，卻會一點一滴影響生活品質，若能及早發現並正確評估，許多人其實不必默默承受這樣的不便。

（作者為義大癌治療及右昌聯合醫院心臟血管外科醫師）

