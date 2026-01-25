台北醫院維持春節門診 初一至初三另開呼吸道特別門診

衛福部台北醫院春節期間門診醫療服務。（衛福部台北醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕農曆春節將到，衛生福利部台北醫院在春節期間持續開設門診醫療，另初一至初三加開「春節呼吸道特別門診」，提供成人與兒科上午、下午門診服務，此外，急診、洗腎及待產接生服務全年無休、24小時不打烊，全力守護民眾健康與安全。

衛福部台北醫院院長鄭舜平表示，春節連假期間的門診服務已妥善規劃，除夕（2月16日）至初三（2月19日）上午時段，內科、外科、兒科、泌尿科、精神科及骨科等多科別採「各開一診」方式提供看診服務，初一至初三下午也安排內科、外科與兒科門診，協助民眾因應假期間常見的急性不適與慢性病需求，初四（2月20日）上、下午門診恢復正常，夜間停診，初五（2月21日）全面正常開診。

台北醫院初一至初三同步加開「春節呼吸道特別門診」，提供成人與兒科上午、下午門診服務，協助分流呼吸道症狀病人，讓有呼吸道症狀的民眾能更快分流看診，縮短等候時間，同時也能降低急診壓力，提升整體就醫效率。

針對春節期間的慢性病患用藥需求，台北醫院指出，2月14日至22日的每天上午8點至12點提供慢性病連續處方箋領藥服務，若慢箋給藥屆滿日介於春節期間的民眾，也可於1月31日至2月13日提前領藥，避免春節期用藥中斷，春節門診的開診醫師名單與最新資訊，民眾可至台北醫院官網或行動服務APP查詢。

