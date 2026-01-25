印度爆立百病毒病例！ 疾管署預告列第5類法傳

蝙蝠是伊波拉、SARS等數種致命病毒的天然宿主。中國一項最新研究，在雲南果園的蝙蝠體內發現了與「立百病毒」高度相關的新型病毒；示意圖。（路透資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕印度日前出現立百病毒病例，並引起泰國等周邊國家緊張。疾管署副署長林明誠表示，雖國內尚無立百病毒感染個案，但疾管署已對印度喀拉拉邦等區域發布二級旅遊警戒，並預告將立百病毒列為第五類法定傳染病，另目前已知部分個案為「食用受污染椰子汁」後感染，提醒民眾盡量避免食用生冷食物。

泰國目前雖尚未出現感染個案，但當局已宣布加強疾病監控，並於當地普吉國際機場對來自印度的遊客加強健康檢測。林明誠指出，印度疫情則多集中於南部喀拉拉邦，且多為院內感染，近期爆發於西孟加拉邦之疫情，截至1月19日累積報告5例。

疾管署監測資料顯示，立百病毒於1998年在馬來西亞首次發現人類感染案例，隔年新加坡亦曾出現疫情。迄今全球累計超過750例確診病例，致死率約58%，近年病例主要發生於孟加拉及印度，其中孟加拉疫情具季節性，通常發生在12月至隔年5月，與狐蝠活動及飲用生椰棗樹汁等暴露因素相關。

林明誠表示，關於目前已知的5個立百病毒個案，詳細身份與疫調細節還要了解，但目前已知其中都沒有台灣民眾，且台灣過去也沒有出現過立百病毒感染個案，而疾管署目前也僅針對喀拉拉邦發布二級旅遊疫情警戒，其他地區情況則會持續觀察。

對於是否調整旅遊疫情警戒等級，或在機場加強監測措施，林明誠說，疾管署會持續了解疫情傳播途徑，若有社區傳播情況，不排除調整旅遊疫情警示，而目前機場對於不明原因發燒、症狀特殊者都會有所警覺，台灣各個機場、港埠也都有後送醫院，若發現有健康狀況者，都可以送到醫院治療。

林明誠也提到，衛福部已在1月16日預告修正「傳染病分類及第四類與第五類傳染病之防治措施」，將新增「立百病毒感染症」為第五類傳染病，目前仍在預告期間，預計3月17日預告期滿。

此外，林明誠提醒，立百病毒的自然宿主是果蝠，主要分佈在石灰岩地形，雖可有限的人與人之間的傳播，但現有疫情多是蝙蝠直接傳染人類，或是蝙蝠傳染豬隻、再傳染人，或是帶有病毒的蝙蝠食用椰子後，人類飲用受污染椰子汁所致，建議民眾出門在外最好不要食用生冷食物，熱的、熟的比較安全。

疾管署指出，立百病毒感染症初期的症狀與流感類似，有些無症狀，有些呈現輕微或嚴重急性呼吸道症狀。嚴重個案可導致腦炎及抽搐，並於24至48小時進展至昏迷。康復後，可能有後遺症，如抽搐或人格改變，目前治療方式以支持性療法為主。

