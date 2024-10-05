高齡產婦突破3成 「產檢4要訣」護母嬰健康

▲規律產檢可確認胎兒發育、母體變化等，如有異常，可及早給予適當治療；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

隨著生育年齡延後，孕程及生產風險也跟著增加，國健署提醒，產檢時可遵循「紀錄完整、規律產檢、寫下疑慮、家人陪伴」4要訣，有助母嬰健康。

根據內政部人口統計資料，2023年出生的13.3萬餘名嬰兒當中，有31.97%是35歲以上產婦所生，且有53.43%為產婦所生育的第1胎。目前政府提供產檢次數增加為14次，並提供3次一般超音波檢查、2次產前健康照護衛教指導、1次妊娠糖尿病篩檢、貧血檢驗及產前乙型鏈球菌篩檢，各項產檢服務相關資訊均集結於孕婦健康手冊。

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國健署產檢次數增為14次

國健署分享產檢4要訣，首先是「紀錄完整」，建議首次產檢前，將年齡、胎次、最後1次月經日期、身高體重、是否有吸菸飲酒、個人疾病史、孕產史、用藥紀錄健康狀態，以及以往懷孕或生產經驗等，記錄在孕婦健康手冊，幫助產檢醫師全面瞭解孕媽咪的健康狀況，產檢後也可確認檢查結果是否記載於手冊中。

第2是「規律產檢」，確認胎兒發育、母體變化、瞭解生活注意事項，如有異常，及早給予適當治療，預防妊娠併發症的風險，守護母嬰的健康。

第3是「寫下疑慮」，在健康手冊當中記下要在產檢時詢問醫師、助產師或護理師的問題，可避免在檢查時緊張或其他因素而忘記想問的問題。

最後是「家人陪伴」，除了陪產檢，也可以一起學習了解相關資訊，像是注意營養均衡、改善不良生活習慣、準備孕產及嬰兒用品等，協助身心放鬆、幫忙按摩等都能促進孕媽咪及寶寶的健康，降低高危險妊娠的風險。

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