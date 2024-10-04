學習4秘訣 銀髮族樂活養心

▲銀髮族多活動身體和腦力，可防老化；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／聞振祺

現代的人很重視養身，但卻很少聽到有人在「養心」。人們願意花大錢去買名貴的補藥、營養補充品，企圖能找回青春，然而事實上「藥補不如食補；食補不如動補；動補不如心補」。

活到老 學到老 動到老

◎如何養心讓生活的更有趣味？提供以下幾點給大家參考

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●年輕時就開始儲蓄將來年老時的生活本錢。

養老要有「老本」。所謂「老本」不應侷限在狹義的經濟上。應當從年輕時，就開始儲蓄將來年老時的各項人際關係的本錢（老朋友）、身體的本錢（保養好的身體）、心靈的本錢（良好嗜好或是信仰）。

●活到老，學到老，動到老，積極適當的使用軀體與腦力。

許多銀髮族一退休，就放棄了原先規律的生活步調，整天懶散缺乏鬥志，之後就開始大小身體毛病不斷，最後甚至出現失智的現象。建議銀髮族應安排實際可執行的每日行程，使自己不斷學習與成長。積極且適當的使用軀體與腦力，讓身心都出汗，才可防老化。

●改變扭曲的負面思考

思考、想法常都是長期培養出來的產物，然而隨著時間的流逝，這個想法、觀念可能已經不合時宜，但是卻很難被發現、查覺。在我們每個人的內心深處，都存在著許多的負面想法，例如「以偏概全」、「非黑即白」或是「標籤化思考」。建議銀髮族避免負面思考，對於萬事萬物，多從正向去看，做自己情緒的主人。

●滿足目前所擁有的一切。

怨天尤人，整天生氣而無法釋懷，只是拿別人的過錯懲罰自己，自己看不慣卻氣得怒火衝冠，引起高血壓、腦中風、胃痛、胃出血、心臟病等，最後身心都受到影響。

建議銀髮族「養心」，應避免生氣與計較。以樂觀豁達的心理，一切隨緣、能伸能屈的態度，面對生活。孔子也說過「五十而知天命，六十而耳順，七十而從心所欲不逾矩。」就是要我們有所節制、不貪求、滿足現況、用感恩的心來接受上蒼所給予的一切，珍惜上蒼所賜予的每一件事物，才是身心健康的法則。

（作者為衛生福利部草屯療養院臨床心理師）

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