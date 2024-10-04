中醫血虛症 常見心悸臉蒼白

▲「四物湯」為大家所熟知治療血虛的處方。（照片提供／高銘偵）

文／高銘偵

1名病患問我：「曾去其他中醫診所就醫，當時中醫師說我血虛，可是去抽血檢查，血紅素正常，西醫說我沒有貧血，而中醫說的血虛和西醫的貧血，到底有什麼不同？」

我回答她：「西醫說的貧血是女性抽血檢驗血紅素低於12，而中醫的血虛症是指臨床上觀察身體表徵的綜合表現，例如：稍微走動即容易喘促、心悸、頭暈、臉色蒼白、末梢循環差、容易掉髮、四肢冰冷或腳抽筋，這些症狀可視為人體總血量不足的表現。」

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舉例來說，1名體重65公斤的女性，應該總血量大約有5000c.c.，但血虛症的病人，可能只有4000c.c.，所以中醫師把脈時若又發現沉細弱脈、舌色淡，呈現總血量供應不足，就會告訴病人患有「血虛」。

治療血虛 視季節加減四物湯

「四物湯」為大家所熟知治療血虛的處方，藥物有當歸、川芎、白芍、熟地，春天可在四物湯中加防風，夏天加黃芩，秋天加麥冬，冬天加桂枝，四物增損治病模式會因時、因人、因地不同，隨著季節變化來加減四物湯，這也是中醫治病的特點。

臨床上若服用四物湯會腹瀉的人，還會再加上「四君子湯」，就是「八珍湯」，可治療氣血兩虛，若血虛的婦女又有經行腹痛，則可加上桃仁、紅花，為「桃紅四物湯」來治療。

以前的年代經濟不富裕，很多人營養不良，而女子月經出血量多或產子失血過多，所以有很多婦女患有血虛。現今社會經濟富裕，為什麼會出現血虛症呢？臨床上可觀察有些女性錯誤減肥觀念，長期一天只吃一餐過度節食導致；或是本身脾胃吸收差，緊張焦慮、胃潰瘍影響鐵的吸收；或患有子宮肌瘤、子宮內膜異位症導致月經經量過多等原因，都有可能造成血虛，所以除了治標，更要治本，針對造成血虛症的原因來治療，才是根本解決之道。

（作者為台北、林口長庚醫院中醫婦科主治醫師）

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