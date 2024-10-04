自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

中醫血虛症 常見心悸臉蒼白

2024/10/04 05:30

▲「四物湯」為大家所熟知治療血虛的處方。（照片提供／高銘偵）

▲「四物湯」為大家所熟知治療血虛的處方。（照片提供／高銘偵）

文／高銘偵

1名病患問我：「曾去其他中醫診所就醫，當時中醫師說我血虛，可是去抽血檢查，血紅素正常，西醫說我沒有貧血，而中醫說的血虛和西醫的貧血，到底有什麼不同？」

我回答她：「西醫說的貧血是女性抽血檢驗血紅素低於12，而中醫的血虛症是指臨床上觀察身體表徵的綜合表現，例如：稍微走動即容易喘促、心悸、頭暈、臉色蒼白、末梢循環差、容易掉髮、四肢冰冷或腳抽筋，這些症狀可視為人體總血量不足的表現。」

舉例來說，1名體重65公斤的女性，應該總血量大約有5000c.c.，但血虛症的病人，可能只有4000c.c.，所以中醫師把脈時若又發現沉細弱脈、舌色淡，呈現總血量供應不足，就會告訴病人患有「血虛」。

治療血虛 視季節加減四物湯

「四物湯」為大家所熟知治療血虛的處方，藥物有當歸、川芎、白芍、熟地，春天可在四物湯中加防風，夏天加黃芩，秋天加麥冬，冬天加桂枝，四物增損治病模式會因時、因人、因地不同，隨著季節變化來加減四物湯，這也是中醫治病的特點。

臨床上若服用四物湯會腹瀉的人，還會再加上「四君子湯」，就是「八珍湯」，可治療氣血兩虛，若血虛的婦女又有經行腹痛，則可加上桃仁、紅花，為「桃紅四物湯」來治療。

以前的年代經濟不富裕，很多人營養不良，而女子月經出血量多或產子失血過多，所以有很多婦女患有血虛。現今社會經濟富裕，為什麼會出現血虛症呢？臨床上可觀察有些女性錯誤減肥觀念，長期一天只吃一餐過度節食導致；或是本身脾胃吸收差，緊張焦慮、胃潰瘍影響鐵的吸收；或患有子宮肌瘤、子宮內膜異位症導致月經經量過多等原因，都有可能造成血虛，所以除了治標，更要治本，針對造成血虛症的原因來治療，才是根本解決之道。

（作者為台北、林口長庚醫院中醫婦科主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中