不是有篩過就好 大腸癌初期無症狀「定期篩」揪病兆

▲早期大腸癌沒有症狀，但如果排便習慣改變，需特別留意。（照片提供／彰化基督教醫院）

文／黃玄遠

根據國民健康署的統計資料，大腸癌不管發生率或死亡率，一直位居所有癌症前3名。

大腸癌早期並無症狀，不容易早期診斷，一旦出現症狀，通常是比較晚期、比較嚴重。唯有藉由定期篩檢，早期發現早期治療，才能提高大腸癌的治癒率。

請繼續往下閱讀...

大腸癌的發生可分為基因變異及環境因素兩大原因。環境因素包括飲食生活習慣的西化及環境污染，而過多的肉類及脂肪攝取、缺乏高纖維食物、抽菸等都是大腸癌逐年攀升的原因；基因變異可能與家族遺傳有關，此外，發炎性腸道疾病如潰瘍性結腸炎和克隆氏病，如果病情控制不佳，也會增加大腸癌的發生率。因此，如有家族病史的民眾應定期篩檢。

由於大腸癌早期並無症狀，隨著腫瘤增長，不同部位的腫瘤有不同的症狀，民眾可以多留意。

留意排便習慣改變、體重減輕徵兆

◎排便相關的症狀

●排便習慣改變：時間或次數紊亂。

●糞便形狀改變：糞便變細，容易腹瀉。

●黏液便：糞便帶有透明黏液。

●裹急後重：有便意感，感覺肛門裡有東西的感覺，去上廁所，又不一定有東西解出來，常是直腸癌的症狀之一。

◎腹部相關症狀

●腹痛：悶痛或絞痛。

●腹水：對於腹膜轉移的大腸癌容易產生惡性腹水。

◎全身性症狀

●貧血：腫瘤慢性出血，容易造成缺鐵性貧血，尤其是右側大腸病灶。

●食慾不振、體重減輕：腫瘤阻塞，會導致營養攝取不足，或腫瘤轉移消耗體力而使體重逐漸下降。

●黃疸：腫瘤壓迫膽道會造能阻塞性黃疸；大腸癌合併嚴重的肝轉移會導致肝衰竭而發生黃疸。

目前大腸癌的診斷工具有肛門指診、乙狀結腸鏡檢查、大腸鏡檢查；因內視鏡的進步，在大腸鏡檢過程中使用鎮靜、止痛藥物，可大大減輕焦慮、不安與疼痛，民眾不用再恐懼大腸鏡檢查。

萬一真的診斷出大腸癌，主要治療方式以手術切除為主，另依病情的需要，可配合放射線治療、化學治療、標靶治療。

民眾除了留意症狀、定期篩檢之外，也切記不要諱疾忌醫。

（作者為彰化基督教醫院大腸直腸外科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法