突嘴斜、右眼難閉合 顏面神經麻痺突襲美魔女

▲李映樺醫師提醒，顏面神經麻痺雖然來得突然，但大多數情況下是可以康復的。若發現有類似症狀一定要儘早就醫。（北榮新竹分院提供）

記者廖雪茹／新竹報導

一名40歲女子，因右眼突然無法閉合，眼睛乾刺，加上嘴角下垂，讓她心裡忐忑不安，焦急地立即就醫；醫師經過檢查後，確診她罹患顏面神經麻痺，這種病症來得快如閃電，令人措手不及！

好發中年人、慢性病友

台北榮總新竹分院家醫科醫師李映樺表示，顏面神經麻痺通常無預警發生，沒有任何前兆。這種現象常見於中年人，無論男女都有可能發生。雖然確切原因尚不明確，但研究表明，病毒感染如單純皰疹病毒或帶狀皰疹病毒可能是罪魁禍首。此外，壓力大、免疫力下降、或是本身有糖尿病等慢性病的朋友，也比較容易中招。

請繼續往下閱讀...

李映樺指出，顏面神經麻痺通常會讓一側的臉突然變得無力，患者會發現自己微笑時一邊的嘴角不見了，喝水時水會從嘴角漏出來。眼睛也變得無法完全閉合，導致眼睛乾燥，甚至可能發展成角膜炎。除了這些，部分患者還可能出現耳鳴、聽覺敏感，甚至味覺減退。

▲右側顏面神經痲痹，抬頭紋法令紋消失，嘴角下垂。（北榮新竹分院提供）

顏面神經麻痺的治療方法，通常包括使用類固醇來減輕神經炎症，若有病毒感染，需搭配抗病毒藥物治療。大部分患者在幾週或幾個月內可以完全康復。但有些人可能會留下輕微的面部不對稱或其他後遺症。

多數可在數週內完全康復

李映樺說，如果眼睛無法閉合，眼睛的保護特別重要！白天可以使用人工淚液來滋潤眼睛，晚上睡覺時則建議塗眼膏或戴眼罩，以保護眼睛不被乾燥風吹乾。物理治療，如面部按摩和特定的肌肉鍛煉，另外還有中醫針灸治療，也能幫助恢復面部肌肉的功能。

李映樺提醒，顏面神經麻痺雖然來得突然，但大多數情況下，它是可以康復的。最重要的是，若發現自己或身邊的人出現類似症狀，一定要儘早就醫，以免錯過最佳的治療時間。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法