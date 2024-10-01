酗酒、服用類固醇 髖關節壞死高危族群

▲陳先生（左）經「正前開人工髖關節手術」，不到半個月已恢復如常，可做深蹲的動作。（光田醫院提供）

記者歐素美／台中報導

49歲陳先生經營小吃攤，近半年常感到右側髖骨疼痛，甚至無法站立，到光田綜合醫院就診，骨科醫師劉廷瑜指出，陳先生的右髖關節股骨頭壞死，需施做人工關節置換，經採用「正前開人工髖關節手術」，改善過去髖關節手術時對肌肉與肌腱的傷害，術後隔天就能下床，不到1週就出院，約2週即恢復正常生活。

醫建議30至50歲「大叔」 平時多做伸展動作

劉廷瑜指出，目前髖關節壞死的成因不明，但臨床發現好發於有酗酒習慣或服用類固醇的患者身上，尤其是30至50歲的「大叔」。建議中年男性盡量少飲酒，平時多做髖關節的伸展動作，例如坐姿轉身伸展、躺姿抱膝等，讓髖關節可以伸展放鬆，維持髖關節的活動度與健康。

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陳先生表示，近7、8個月來，他常感到右側的鼠蹊部、臀部劇烈疼痛，試過復健、打針、吃藥都無效，就醫後曾被懷疑是膝蓋或脊椎有問題，但照X光卻都正常。因弟弟是復健科醫師，懷疑是髖關節出問題，建議他要找「正前開」手術的醫院治療，因此求治劉廷瑜。

陳先生經檢查確診為髖關節壞死，且程度已在第3至4期，除了疼痛難耐外，生活也大受影響，需手術置換人工髖關節。

劉廷瑜表示，目前在美國「正前開」髖關節置換已蔚為主流，因為手術讓患者採平躺姿勢，而非側躺，可以在術中搭配X光導引，方便確認植入物的尺寸與位置，可減少術後長短腳的機率；且手術對臀部肌肉與肌腱的傷害少、疼痛少，恢復快，術後可立即下床。

「正前開人工髖關節手術」 2週即恢復正常生活

由於髖關節壞死早期常無症狀，病程卻會在半年內加速，劉廷瑜提醒民眾若出現髖關節僵硬、疼痛，甚至走路跛行時，一定要立即就醫。

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▲劉廷瑜醫師指出，髖關節壞死的成因不明，好發於中年有酗酒習慣或服用類固醇的男子。（記者歐素美攝）

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