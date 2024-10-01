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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

胃食道逆流 中醫解方奏效

2024/10/01 05:30

▲民眾若出現心窩處灼熱與緊縮感等胃食道逆流症狀，應儘快尋求專科醫師治療。（記者陳建志攝）

▲民眾若出現心窩處灼熱與緊縮感等胃食道逆流症狀，應儘快尋求專科醫師治療。（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

張姓婦人是職業婦女，生活繁忙，日前胸骨下心窩處出現灼熱與緊縮感，一開始不以為意，但近來症狀越來越頻繁，不但吐酸水、吞嚥困難，並出現胸骨後疼痛傳到背後的情況，經就醫檢查才確診是胃食道逆流，因治療3個月效果不彰，改到中醫求診，醫師使用疏肝、和胃及降逆藥物後症狀明顯改善，讓她的生活品質大幅提升。

仁愛長庚合作聯盟醫院中醫科醫師李聰界表示，胃的主要功能是分泌胃酸消化食物，因胃的上下出口分別有賁門、幽門2個括約肌約束，食物能充分在胃中被消化。胃食道逆流就是食道與胃連接的括約肌功能失調，或幽門括約肌關閉功能不全，胃和十二指腸內容物反流入食道。

李聰界表示，胃食道逆流屬於中醫噎嗝、胸痛和吐酸等病症範疇。中醫觀點胃腸具消化、轉運與水分潤澤功能，正常在胃中食物經胃的調降功能應進入小腸，若失去調節功能則會產生逆流。包括情緒不佳、飲食失調、勞累過度或久病損傷脾胃，因影響到肝、胃，都有可能誘發胃食道逆流。

疏肝、和胃、降逆 有別西醫著重制酸

李聰界強調，胃食道逆流整體病因與飲食和作息相關，中醫辨證思維著重在肝氣犯胃或脾胃虛弱、胃氣不能順利下降所致，故治療觀點不在於制酸，而在於調脾胃與疏泄肝氣。

因此，治療胃食道逆流的疏肝藥物以柴胡、鬱金為主，胸悶吞吐酸可添加枳殼、枇杷葉解鬱降酸；吐酸明顯需酌加清熱降火的藥物如黃連、吳茱萸等；腹脹脾胃損傷須添加砂仁、木香幫助脾胃消化；打嗝、嘔吐需酌加代赭石、旋覆花幫助降氣；若胃疼痛程度較重應酌加元胡、川楝子。

床頭提高10~20公分 睡前不宜再進食

李聰界提醒，胃食道逆流患者可將床頭提高10~20公分，以減少夜間食物逆流，睡前不應再進食；在治療期間應盡量減少刺激性食物，如燒烤、炸辣、菸酒、茶、咖啡、巧克力及甜品等。強調中醫治療思維著重於減少誘發因素、恢復黏膜屏障和抑制胃酸逆流，所以需根據每人不同體質用藥，才能達到根本兼顧的效果。

▲胃食道逆流治療需根據每人不同體質，使用合適的藥材，達到根本兼顧的效果。（記者陳建志攝）

▲胃食道逆流治療需根據每人不同體質，使用合適的藥材，達到根本兼顧的效果。（記者陳建志攝）

▲中醫師李聰界提醒，胃食道逆流患者，睡前不應再進食，治療期間也應盡量減少燒烤、炸辣等刺激性食物。（記者陳建志攝）

▲中醫師李聰界提醒，胃食道逆流患者，睡前不應再進食，治療期間也應盡量減少燒烤、炸辣等刺激性食物。（記者陳建志攝）

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