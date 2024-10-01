神經退化 無藥物可早期治療

▲失智症用藥的目的在於「對症下藥」，並非「預防退化」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／羅彥宇

楊小姐是一位保險公司的經理，她的母親剛被診斷為輕度的阿茲海默症，所以白天將母親帶到日間照顧據點，傍晚再陪同回家。醫師開的藥物有低劑量的抗憂鬱藥，也有增加腦部乙醯膽鹼的膽鹼酯酶抑制劑，還有抗精神病藥、安眠藥、維他命B群。但是楊媽媽很有自己的想法，一直認為藥吃多了會傷腎，所以只要一不注意，她就會不吃藥。

失智媽不肯吃藥 兒女別再苦惱

這樣的狀況令楊小姐非常苦惱，因此透過共同認識的友人來諮詢我的意見。「她總是說吃了藥會想吐，或是說吃西藥傷身來當做藉口，對於吃藥這件事非常不聽話」楊小姐說：「我真的很擔心這樣下去，媽媽的失智症會惡化地非常快…」

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吃了藥 也不能延緩惡化

我可以理解楊小姐的想法，作為醫護人員，我也認為遵從醫囑是重要的，不過，阿茲海默症的神經退化，不論吃什麼藥，都無法阻擋或延緩，並不會因為沒有吃藥就加速惡化。

我問她：「就你的觀察，醫師開了這麼多類的藥，她的狀況有什麼改變嗎？」楊小姐仔細想想，她還真的覺得差別不大：「我想可能是媽媽還算是初期吧，所以效果看不出來。可是不就是應該在初期就要好好吃藥，才能延緩退化嗎？」我解釋：「其實截至目前為止，除了腦血管的部分可以透過藥物控制惡化，阿茲海默症或其他的神經退化，都沒有藥物可以達到早期治療、早期延緩退化的效果。」

楊小姐一聽，瞪大眼睛問：「啊！如果沒用，吃這些失智症的藥是做什麼的？」事實上，這些藥物都是透過調節腦部的神經化學物質，來治療失智症的「症狀」，完完全全地「治標不治本」，如果症狀不明顯或是不影響日常生活，確實不需要吃藥。

治心血管、抗焦慮藥物仍保留

至於對藥物有反應者，不按時吃藥的影響當然就是濃度的上上下下，導致症狀也會起起伏伏，例如控制焦慮憂鬱的血清素，如果一段時間不使用，就要再吃個幾週才能重啟作用。

楊小姐聽了之後就稍微能放寬心，與媽媽的醫師討論後，減掉了不少藥物。

醫師對症下藥 非預防退化

常見高血壓、糖尿病、心血管的藥物需要定期服用，才能有效地預防腦中風或心臟病等併發症。但是失智症用藥的目的在於「對症下藥」，並非「預防退化」，如果吃了也沒有改善症狀，那麼不需要提早吃；如果有改善症狀，突然不吃，頂多會有症狀的起伏，但是對於神經退化的疾病本質來說，不會有什麼改變。

（作者為台東聖母醫院神經內科醫師）

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