動眼神經麻痺 針灸、中藥加速痊癒

▲預防動眼神經麻痺，平時可進行眼球周圍的穴道按摩。（照片提供／周坤璋）

文／周坤璋

劉先生51歲，2年前突發右上眼瞼下垂（無法睜眼），眼球向內、向上、向下活動受限而向外斜視，複視、瞳孔散大，調節和聚合反射消失，造成生活上很大困擾。

由於4年前曾因顏面神經麻痺來中醫就診，在配合用藥及針灸等治療後痊癒，這次他又回到中醫門診尋求治療，經詳細診斷後，確診為動眼神經麻痺，即予施針灸併中藥、紅外線照射顏面治療。

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在針灸方面，取睛明、承泣、球後、下斜肌附著處，攢竹、瞳子髎等穴及頭皮針，再配合服用中藥，主要以補氣活血祛風加上神經營養劑，經治療1個半月後即告痊癒。

動眼神經是第3對腦神經，人體的眼球外有6條眼外肌，這些肌肉使眼球能夠任意轉動；動眼神經支配了6條眼外肌群中的上直肌、下直肌、內直肌、下斜肌4條肌肉及提上眼瞼肌。

缺血梗塞病患好發

動眼神經麻痺的原因很多，最常見為缺血梗塞，諸如糖尿病、高血壓等，劉先生即患有糖尿病及僵直性脊椎炎；其次是血管瘤、腦部良性或惡性腫瘤、創傷等原因造成。

中醫治療動眼神經麻痺主要是透過針灸及中藥治療來加速痊癒的速度，避免後遺症。

多按摩眼球周圍穴道

預防動眼神經麻痺，建議妥善控制血壓和血糖、減重（亦有助於改善慢性病），平時可進行眼球周圍的穴道按摩，搭配轉眼球動作；晚上最好11點前就寢，以促進氣血循環。

飲食方面宜清淡不油膩，多吃蔬菜、高纖五穀，避免菸、酒、茶、咖啡等刺激物，且要注意情緒控制，不宜起伏過大。

（作者為岡山秀傳醫院中醫部主任醫師）

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