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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

3大婦癌警訊 有症狀快篩檢

2024/09/30 05:30

▲婦女朋友應多留意不適症狀，以早期發現婦科癌症並治療。（照片提供／彰化基督教醫院）

▲婦女朋友應多留意不適症狀，以早期發現婦科癌症並治療。（照片提供／彰化基督教醫院）

文／林子棋

癌症是國人十大死因之首，尤其婦科癌症中，子宮頸癌與卵巢癌為女性主要癌症死亡原因前10名，而近年罹患子宮內膜癌的機率也逐漸上升；婦女朋友應多留意不適症狀，及早就醫、早期診斷。

婦科常見的子宮頸癌、子宮內膜癌及卵巢癌臨床表現如下：

◎子宮頸癌

常見症狀：停經後婦女的陰道出血、性行為後的陰道出血、性交疼痛、陰道分泌出現異味或是陰道分泌物呈水樣的白帶增多；晚期子宮頸癌因為腫瘤侵犯部位不同，可能出現坐骨神經痛、輸尿管阻塞而導致下肢水腫或是腎水腫，嚴重腎水腫可能導致小便減少、無尿，甚至是尿毒症。

子宮頸癌常見陰道出血、異味

●篩檢：癌前病灶與零期癌，大多在子宮頸抹片篩檢中意外發現，因此有過性行為的女性，都應定期接受子宮頸抹片檢查。

◎子宮內膜癌

●常見症狀：不正常的陰道出血（如停經後出血、經期不規則或經血量過多）。有些年紀較大的病人，可能因子宮頸口狹窄導致子宮出血無法排出，便會以腹部疼痛、子宮積膿或積血來表現。

子宮內膜癌腹痛、子宮積膿

●好發年齡：110年癌症登記報告顯示，好發年齡中位數為57歲，但根據調查有5%發生在小於40歲族群，有年輕化趨勢。

●危險因子：長期月經異常、肥胖、家族病史、服用雌激素等藥物或補充劑、糖尿病等因素；目前無有效篩檢方法，若出現異常陰道出血或紅色分泌物、貧血、倦怠、下腹疼痛等，都應及早就醫。

◎卵巢癌

●常見症狀：沒有特定症狀，所以是最不容易被發現的婦科癌症；約有3分之2卵巢癌發現時，已經擴散或是遠端轉移，因此死亡率居高不下。

大部分卵巢癌在初期會產生消化道不適，例如消化不良或容易腹脹。當腫瘤逐漸變大，則可能出現下腹部悶痛、噁心嘔吐、食慾不佳導致體重下降。腫瘤的壓迫也可能導致頻尿或是排便習慣改變。

卵巢癌初期出現消化道不適

●篩檢：建議每年做1次骨盆腔檢查。有卵巢腫瘤病史或是家族史的婦女則會建議應每年接受超音波檢查。

（作者為彰化基督教醫院婦產部主治醫師）

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