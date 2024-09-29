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CGRP單株抗體 適合慢性難治型偏頭痛
記者吳俊鋒／台南報導
許多人飽受偏頭痛之苦，34歲王姓女護理師，在讀國中以來就被此症狀困擾，每月至少發作20天，雖持續服藥，仍未見起色，尤其在壓力沉重的職場環境裡，更是無法獲得舒緩，注射有健保給付的「CGRP單株抗體」進行治療，現已明顯改善。
偏頭痛多元治療 健保有給付
奇美醫學中心神經內科醫師林高章表示，近年研究發現，CGRP就是抑鈣素基因相關肽（calcitonin gene-related peptide），為偏頭痛發作時很重要的神經傳導物質。
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隨著醫療技術的進步，偏頭痛的治療多元化，從常見的口服藥物，到後來也納入健保給付的注射肉毒桿菌素，以及針對慢性難治型所給付的CGRP單株抗體。
奇美醫學中心神經內科主治醫師暨臨床技能中心主任楊浚銘說，偏頭痛是種常見且會造成失能的疾病，全球有超過10％的人口受其困擾。
楊浚銘指出，這種疾病不僅帶來強烈的頭痛，還可能伴隨噁心、嘔吐、視覺障礙等症狀，嚴重影響日常生活與工作能力。
楊浚銘建議，「自己頭痛、自己救」，了解頭痛觸發因素、選擇適合的方式、參與治療計畫，以及確實記錄，保持規律運動、充足睡眠，加上正念減壓，可有效改善症狀。
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