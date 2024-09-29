孩子突然變焦慮 竟是媽媽懷二胎

▲阿美（化名）接受心理諮商，討論大寶的教養問題；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／薛媛云）

文／薛媛云

阿美（化名）是一位30多歲，剛懷第2胎的媽媽，大寶已經上幼稚園小班。最近阿美遇到有點棘手的教養問題，就是大寶上幼稚園的狀況不太理想，常哭鬧不想上學，上課期間大寶會不遵守上課規則，且偶而會捉弄同學或是上課小搗蛋；阿美接大寶時，老師會跟阿美討論許久大寶的行為。

回家後，大寶破壞性的行為也很多，如：摔玩具、尖叫、衝撞阿美等，之前適應性的行為突然間都不見了，且也無法跟大寶訂定行為約定，因為大寶會不想遵守約定，即便訂定好約定，也會有時不遵守，導致阿美和先生很苦惱。

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經同事建議，如果不確定大寶有無需要心理治療之類的話，可以阿美先去找心理師諮商，討論大寶的行為，來協助解決大寶的問題。

心理師跟阿美會談後，推論大寶可能有幾個原因才出現上述不適應的行為。

怕弟妹出生失寵 破壞性行為變多

●與阿美懷第2胎有關，大寶可能擔心自己會不被愛了，所以出現一些行為想引起父母更多的關注。

●大寶有點不適應幼稚園的團體生活，需要遵守很多的規範，因為想要表現好一點，可能覺得壓力很大，而不想上學。

●大寶的心理發展，正在學習部分獨立和自主行為、學習表達自己，以及建立自信心的階段，但大寶可能有遇到一些挫折，表達不出來，因此有焦慮情緒的表現。

心理師建議阿美可試著用以下方式與大寶互動看看，減緩大寶的情緒困擾。

●每天固定陪玩時間：可以跟大寶約定每天固定與父母一起玩的時間，遊戲內容可由大寶決定，如：讀故事、拼拼圖、扮家家酒等內容。

引導孩童表達 降低弟妹出生焦慮

●睡前抱抱和鼓勵時間：睡前可與大寶抱抱，並回饋大寶表現好的地方，給予大寶鼓勵；此外，需要多跟大寶表示「我愛你」，並強調弟妹出生不會減少愛意，有助於降低大寶對於弟妹出生失寵的焦慮。

●適時閱讀與手足有關的繪本：大寶對手足概念很陌生，對於弟妹出生又很焦慮，閱讀與手足有關的繪本可增加大寶對手足的概念，降低手足競爭。

●幼稚園返家活動：除了與幼稚園老師密切注意大寶學校狀況外，也要增加大寶放學紓壓活動，放學後先去公園跑跳一下、回家先去洗澡或泡澡等都是不錯的方式。

●慢慢引導孩童表達：大寶的表達能力不像成人一樣，所以需要多給予大寶時間慢慢表達，以及引導大寶表達，可以猜測大寶想法，給予選項，再讓大寶自己說出來。

（作者為步步心理治療所臨床心理師）

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