自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

一家6口遊日全中新冠 醫疾呼施打「左流右新」雙疫苗

2024/09/28 05:30

▲冬季病毒活躍，新冠與流感公費疫苗10月1日起同步開打，醫師鼓勵左手打流感疫苗、右手打新冠疫苗。（記者蔡淑媛攝）

▲冬季病毒活躍，新冠與流感公費疫苗10月1日起同步開打，醫師鼓勵左手打流感疫苗、右手打新冠疫苗。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

台中市1家3代6口今年暑假期間同遊日本，返台後1週內，從孫子、父母到爺奶先後發燒、咳嗽、喉嚨痛，快篩確診感染新冠肺炎，家醫及小兒科醫師指出，不只新冠肺炎，流感傳染力也強，門診常見「一人感染，全家感染」，提醒防疫3大重點為勤洗手、戴口罩、接種疫苗。

流感、新冠疫苗 10月1日同步開打

台中醫院家醫科醫師蕭誌毅指出，新冠與流感疫情高峰期分別每年7、8月暑假旅遊群聚，以及在每年12月到隔年3月秋冬季節，尤其10月入秋後天氣轉涼冷，進入流感與新冠疫情流行期，流感疫苗跟新冠疫苗在10月1日同步開打，是最好時機。

小兒科診所院長施勝桓表示，自從新冠疫情解封以後，免疫負債導致各類病毒大亂鬥，特別是流感疫情一直在流行，今年夏天炎熱，門診流感確診人數也未減少，夏天流感疫情與冬天一樣嚴重，呼籲踴躍接種。

針對新冠肺炎，蕭誌毅表示，新冠病毒株不斷變異，對國人健康影響仍大，最近1週仍有11例併發重症死亡，顯見新冠疫情也蠢蠢欲動，國人最後1次接種XBB疫苗的保護力，已無法因應本土新型變異病毒株KP.3.3與JN.1入侵，提醒民眾應盡速施打。

今年公費四價流感疫苗與新冠JN.1疫苗將於10月1日同步開打，疾管署鼓勵左手打流感疫苗、右手打新冠疫苗，「左流右新」一次搞定，蕭誌毅說，同時打2種疫苗發生局部與全身症狀的比例，跟只打新冠疫苗相似，副作用頂多注射部位局部紅腫熱痛症狀，或是全身痠痛、輕微發燒，同時打2種疫苗不會影響疫苗的免疫反應。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中