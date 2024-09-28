一家6口遊日全中新冠 醫疾呼施打「左流右新」雙疫苗

▲冬季病毒活躍，新冠與流感公費疫苗10月1日起同步開打，醫師鼓勵左手打流感疫苗、右手打新冠疫苗。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

台中市1家3代6口今年暑假期間同遊日本，返台後1週內，從孫子、父母到爺奶先後發燒、咳嗽、喉嚨痛，快篩確診感染新冠肺炎，家醫及小兒科醫師指出，不只新冠肺炎，流感傳染力也強，門診常見「一人感染，全家感染」，提醒防疫3大重點為勤洗手、戴口罩、接種疫苗。

流感、新冠疫苗 10月1日同步開打

台中醫院家醫科醫師蕭誌毅指出，新冠與流感疫情高峰期分別每年7、8月暑假旅遊群聚，以及在每年12月到隔年3月秋冬季節，尤其10月入秋後天氣轉涼冷，進入流感與新冠疫情流行期，流感疫苗跟新冠疫苗在10月1日同步開打，是最好時機。

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小兒科診所院長施勝桓表示，自從新冠疫情解封以後，免疫負債導致各類病毒大亂鬥，特別是流感疫情一直在流行，今年夏天炎熱，門診流感確診人數也未減少，夏天流感疫情與冬天一樣嚴重，呼籲踴躍接種。

針對新冠肺炎，蕭誌毅表示，新冠病毒株不斷變異，對國人健康影響仍大，最近1週仍有11例併發重症死亡，顯見新冠疫情也蠢蠢欲動，國人最後1次接種XBB疫苗的保護力，已無法因應本土新型變異病毒株KP.3.3與JN.1入侵，提醒民眾應盡速施打。

今年公費四價流感疫苗與新冠JN.1疫苗將於10月1日同步開打，疾管署鼓勵左手打流感疫苗、右手打新冠疫苗，「左流右新」一次搞定，蕭誌毅說，同時打2種疫苗發生局部與全身症狀的比例，跟只打新冠疫苗相似，副作用頂多注射部位局部紅腫熱痛症狀，或是全身痠痛、輕微發燒，同時打2種疫苗不會影響疫苗的免疫反應。

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