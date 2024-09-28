菸酒檳榔全包20年 雙癌鎖喉切除食道保命

▲徐俊傑醫師（左）和吳偉榤醫師（右）透過化療、放療及手術方式，成功保住患者生命，並控制病情穩定。（記者黃旭磊攝）

記者黃旭磊／台中報導

50歲的李先生工作壓力大，20多年來每天抽菸、喝酒及嚼檳榔，直到發覺吞嚥食物卡住，甚至反溢吐出，暴瘦7公斤後決定就醫，亞大醫院經內視鏡揪出「惡性下咽鱗狀細胞癌」，再經電腦斷層發現食道惡性腫瘤，旋即安排化療分階療程及手術，3年來維持病情穩定不復發，李先生告訴醫療人員說：「往後人生會珍惜活著的每一天。」

暴瘦7公斤就醫 揪出下咽癌、食道癌

亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主治醫師吳偉榤說，患者暴瘦後，求助耳鼻科醫師徐俊傑，以鼻咽內視鏡發現下咽部異常腫瘤，建議切片送往化驗，報告確診「惡性下咽鱗狀細胞癌」，由於醫療團隊考量患者長期接觸香菸、檳榔及酒類等致癌物品安排系列檢查。

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醫療團隊隨後又發現患者吞嚥困難，疑似下咽部有腫瘤異物，經電腦斷層、核磁共振查出中段食道被1顆巨大腫瘤幾乎塞住，進一步驗出罹患兩種惡性腫瘤，分別是第4期上的下咽癌及第3期的食道癌。

▲影像檢查顯示，患者罹患食道癌。（亞大醫院提供）

吳偉榤指出，下咽癌及食道癌好發於50至60歲男性，常見危險因子包含：抽菸、吃檳榔跟酗酒，由於口腔、喉嚨及食道同時接觸致癌物質刺激誘發，造成「區域癌化效應」（Field Cancerization），因此約有1到2成患者接續罹患頭頸及食道惡性腫瘤，建議務必接受內視鏡及切片多重檢驗。

醫療團隊為患者進行化學合併放射治療，後續再針對治療反應良好的食道腫瘤，安排食道切除及重建手術，最後再以口服化療藥物鞏固治療效果，治療後定期回診，追蹤3年並未復發。經過抗癌歷程，李先生有感而發說：「為了一時紓壓付出慘重代價，實在很划不來。」

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▲影像檢查顯示，患者罹患下咽癌。（亞大醫院提供）

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