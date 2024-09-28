自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

菸酒檳榔全包20年 雙癌鎖喉切除食道保命

2024/09/28 05:30

▲徐俊傑醫師（左）和吳偉榤醫師（右）透過化療、放療及手術方式，成功保住患者生命，並控制病情穩定。（記者黃旭磊攝）

▲徐俊傑醫師（左）和吳偉榤醫師（右）透過化療、放療及手術方式，成功保住患者生命，並控制病情穩定。（記者黃旭磊攝）

記者黃旭磊／台中報導

50歲的李先生工作壓力大，20多年來每天抽菸、喝酒及嚼檳榔，直到發覺吞嚥食物卡住，甚至反溢吐出，暴瘦7公斤後決定就醫，亞大醫院經內視鏡揪出「惡性下咽鱗狀細胞癌」，再經電腦斷層發現食道惡性腫瘤，旋即安排化療分階療程及手術，3年來維持病情穩定不復發，李先生告訴醫療人員說：「往後人生會珍惜活著的每一天。」

暴瘦7公斤就醫 揪出下咽癌、食道癌

亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主治醫師吳偉榤說，患者暴瘦後，求助耳鼻科醫師徐俊傑，以鼻咽內視鏡發現下咽部異常腫瘤，建議切片送往化驗，報告確診「惡性下咽鱗狀細胞癌」，由於醫療團隊考量患者長期接觸香菸、檳榔及酒類等致癌物品安排系列檢查。

醫療團隊隨後又發現患者吞嚥困難，疑似下咽部有腫瘤異物，經電腦斷層、核磁共振查出中段食道被1顆巨大腫瘤幾乎塞住，進一步驗出罹患兩種惡性腫瘤，分別是第4期上的下咽癌及第3期的食道癌。

▲影像檢查顯示，患者罹患食道癌。（亞大醫院提供）

▲影像檢查顯示，患者罹患食道癌。（亞大醫院提供）

吳偉榤指出，下咽癌及食道癌好發於50至60歲男性，常見危險因子包含：抽菸、吃檳榔跟酗酒，由於口腔、喉嚨及食道同時接觸致癌物質刺激誘發，造成「區域癌化效應」（Field Cancerization），因此約有1到2成患者接續罹患頭頸及食道惡性腫瘤，建議務必接受內視鏡及切片多重檢驗。

醫療團隊為患者進行化學合併放射治療，後續再針對治療反應良好的食道腫瘤，安排食道切除及重建手術，最後再以口服化療藥物鞏固治療效果，治療後定期回診，追蹤3年並未復發。經過抗癌歷程，李先生有感而發說：「為了一時紓壓付出慘重代價，實在很划不來。」

☆自由時報關心您，吸菸有害健康☆

▲影像檢查顯示，患者罹患下咽癌。（亞大醫院提供）

▲影像檢查顯示，患者罹患下咽癌。（亞大醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中