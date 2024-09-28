守護軍警消「戰術急救員」 心臟醫籲增健檢項目

▲消防員總是在酷熱的環境，在火場搶救生命。（照片來源：shutterstock）

文／鄭凱鴻

戰術運動員（或稱戰術急救員，TAs）是指在高壓、高風險環境下執行作戰、救援等任務的專業軍事人員，例：軍人、警察、消防員、急救人員等。他們的職責要求極高的身體耐力和心血管適應能力。

運動心電圖 可偵測心律、心絞痛

例如飛行員需要長時間保持高度集中和體能，若面臨突發的心律不整、猝死或昏厥，可能直接導致重大事故，不僅危及自身生命，也將威脅到整個任務團隊參與者的安全；消防員總是在酷熱的環境，在火場搶救生命，也經常暴露於有害化學物質、空氣污染和懸浮微粒中，這些會導致其心血管問題和心律不整。所以，軍、警、消防人員必須經常面對高溫、高壓力、極端環境（如高海拔）及長時間體能消耗的情況。除了對自身的健康狀況的認知很重要，服務單位也需依據不同的健康狀況給予合適的訓練和任務，才能讓單位安心，並適才適用。

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台灣現行的軍人健康檢查內容對年輕官兵來說，未滿40歲人員，每5年才檢查1次，僅包括簡單生化檢查和靜態心電圖，顯然不足以分類每個人在高強度軍事訓練和作戰任務中面臨的風險。

進階心臟檢查 深入瞭解心臟風險

為了更好地保護年輕官兵的健康，建議在現行的健康檢查中加入更多針對性的項目。例如運動心電圖能夠有效發現靜態檢查無法檢測到的心律和心絞痛問題；心臟超音波可以了解是否有心衰竭、心肌、瓣膜和肺高壓等機能問題；VO2 Max（最大攝氧量測試）可以用來評估官兵的心肺功能和耐力，確保他們在高強度訓練或任務中具備足夠的體能應對挑戰；基因檢測則可發現潛在的遺傳性疾病風險。

透過對軍、警、消防人員不同身體狀況進行更精確的風險分級和職業規劃來減少不必要的生命損失和任務戰力下降的風險；也希望政府可以攜手心臟學會，給予資源，來強化這門新興且重要的醫學技能和研究，保護照顧人民的英雄們。

（作者為高禾醫院心臟內科醫師）

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