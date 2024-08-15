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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

戶外活動防熱傷害 注意補水3適

2024/08/15 05:30

▲近日運動風氣相當盛行，民眾務必注意適時、適度、適量補水；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲近日運動風氣相當盛行，民眾務必注意適時、適度、適量補水；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林志怡／台北報導

各地高溫持續，白天沒下雨時，特別容易出現悶熱感。衛福部國民健康署指出，高溫悶熱會提高熱傷害發生風險，民眾務必注意「補水3適」：適時、適度、適量，才能避免出現熱衰竭或中暑，或是因為短時間內攝入過量水份而出現水中毒。

衛福部指出，今年8月1日至13日，熱傷害就診累計358人次，樣態包括中暑、熱暈厥、熱痙攣、缺水性中熱衰竭、鹽份缺乏所致的中熱衰竭、中熱衰竭、暫時性熱疲勞、熱水腫、其他特定之熱影響、熱及光影響，或氣候過熱所致意外事故、人為因素過熱所致意外事故、過熱所致意外事故。

國健署長吳昭軍指出，室內有氧舞蹈、瑜伽，或室外健走、慢跑、騎腳踏車及長達數小時的耐力運動，都可能因環境悶熱或水分補充不足，造成熱傷害，民眾運動健身、追求個人最佳紀錄前，千萬要注意氣溫變化，並關注自己的身體狀況。

每15分鐘就喝水 勿等口渴才補水

吳昭軍提醒，民眾從事戶外活動前1小時應分2階段慢慢補充400至600毫升的水，活動中盡量每15分鐘補充200至300毫升，並依據天氣、活動量及流汗量調整，千萬不要等到口渴才喝水。

此外，吳昭軍表示，如果運動後體重減輕，減輕的體重即代表缺水量，需逐步補足身體流失的水分，同時，注意觀察尿液顏色，深黃色表示身體缺水，需再補充飲水，且每小時最大飲水量勿超過1500毫升，避免短時間內攝取過多水分造成水中毒。

短時間內狂灌水 恐釀「水中毒」

吳昭軍指出，如果活動超過1小時、或是補水量超過1000毫升，可以補充含低濃度碳水化合物及電解質的運動飲料，但應避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分的飲料。

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