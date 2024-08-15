走不穩、記憶差、尿失禁 竟是壓力性水腦症

▲走路不穩、記憶明顯變差、尿失禁，可能不是失智，而是水腦症作祟；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者顏宏駿攝）

記者顏宏駿／彰化報導

長輩步態不穩、記憶變差、尿失禁，有可能是「正常壓力性水腦症」，只要將腦中的脊髓液排掉，有近8成的病人有機會可狀況改善，恢復正常生活，但要把握在1年內就醫。

引流腦中脊髓液 近8成可改善症狀

員榮醫院神經內科主治醫師陳彥秀指出，很多民眾常難以分辨失智症、阿茲海默症、巴金森氏症，但其實只要到神經內科接受檢查，就可以查出病名，給予適當治療，避免病情惡化。

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陳彥秀說，一名70多歲的長者步態不穩，走路搖搖晃晃、反應遲鈍、尿失禁等問題，家人以為是正常老化，看了復健科、泌尿科等科別，吃藥也未改善，拖了近一年才到神經內科尋求協助。

經檢查後發現是水腦症，裝置引流管將過多腦脊髓液引到腹腔，再由人體自然吸收，就可以解決腦脊髓液過多的情況，手術後，病人狀況改善很多，走路步伐也慢慢變穩了。家屬不要以為年長者記憶力變差是正常的老化，錯失及早治療的機會。

陳彥秀指出，水腦症意指腦脊髓液不正常堆積在腦部，俗稱腦積水，任何年紀都可能發生。因症狀是緩慢惡化，常被以為是老化而忽略。

成人腦室每天約產生500c.c.的腦脊髓液，具有代謝循環及緩衝保護大腦的作用，一旦腦脊髓液無法正常在腦室內流動、排放，就會變成水腦症。水腦症病因不明，少數是腦部受傷、腦中風、腦血管疾病等。

陳彥秀提醒同住家人，仔細觀察長輩走路的狀態，如走路像黏在地上、常跌倒、記憶力減退或反應變遲鈍、尿失禁甚至大小便失禁，需儘快接受檢查。水腦症是少數經由手術可逆的腦部疾病，經手術將過多的脊髓液排掉，約7至8成患者可以回復到原本狀況。

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