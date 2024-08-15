自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

走不穩、記憶差、尿失禁 竟是壓力性水腦症

2024/08/15 05:30

▲走路不穩、記憶明顯變差、尿失禁，可能不是失智，而是水腦症作祟；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者顏宏駿攝）

▲走路不穩、記憶明顯變差、尿失禁，可能不是失智，而是水腦症作祟；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者顏宏駿攝）

記者顏宏駿／彰化報導

長輩步態不穩、記憶變差、尿失禁，有可能是「正常壓力性水腦症」，只要將腦中的脊髓液排掉，有近8成的病人有機會可狀況改善，恢復正常生活，但要把握在1年內就醫。

引流腦中脊髓液 近8成可改善症狀

員榮醫院神經內科主治醫師陳彥秀指出，很多民眾常難以分辨失智症、阿茲海默症、巴金森氏症，但其實只要到神經內科接受檢查，就可以查出病名，給予適當治療，避免病情惡化。

陳彥秀說，一名70多歲的長者步態不穩，走路搖搖晃晃、反應遲鈍、尿失禁等問題，家人以為是正常老化，看了復健科、泌尿科等科別，吃藥也未改善，拖了近一年才到神經內科尋求協助。

經檢查後發現是水腦症，裝置引流管將過多腦脊髓液引到腹腔，再由人體自然吸收，就可以解決腦脊髓液過多的情況，手術後，病人狀況改善很多，走路步伐也慢慢變穩了。家屬不要以為年長者記憶力變差是正常的老化，錯失及早治療的機會。

陳彥秀指出，水腦症意指腦脊髓液不正常堆積在腦部，俗稱腦積水，任何年紀都可能發生。因症狀是緩慢惡化，常被以為是老化而忽略。

成人腦室每天約產生500c.c.的腦脊髓液，具有代謝循環及緩衝保護大腦的作用，一旦腦脊髓液無法正常在腦室內流動、排放，就會變成水腦症。水腦症病因不明，少數是腦部受傷、腦中風、腦血管疾病等。

陳彥秀提醒同住家人，仔細觀察長輩走路的狀態，如走路像黏在地上、常跌倒、記憶力減退或反應變遲鈍、尿失禁甚至大小便失禁，需儘快接受檢查。水腦症是少數經由手術可逆的腦部疾病，經手術將過多的脊髓液排掉，約7至8成患者可以回復到原本狀況。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中