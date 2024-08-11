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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

非侵入性檢查 心肌血流灌注掃描 心臟手術前評估利器

2024/08/11 05:30

▲心肌血流灌注掃描是常見的核子醫學心臟檢查項目。（照片提供／王連嚴）

文／王連嚴

隨著國人飲食西化及壽命延長，高血壓、高血脂和糖尿病患者增加，心血管疾病也隨之上升。根據衛福部統計，心臟疾病是國人十大死因的第2位。

心肌血流灌注掃描（如圖）是常見的核子醫學心臟檢查項目；通常先進行1次加壓試驗的掃描，休息約4小時後再進行第2次休息狀態的掃描。加壓試驗通常以藥物進行，常用的藥物有3種：腺苷（Adenosine）、雙嘧達莫（Dipyridamole）和多巴酚丁胺（Dobutamine）。其中腺苷和雙嘧達莫能擴張血管，而多巴酚丁胺則能刺激心臟收縮。

當血管受損時，擴張能力會降低。注射腺苷或雙嘧達莫後再注射同位素，阻塞血管的心肌吸收同位素較少，據此可推測可能的阻塞部位。這些藥物可能引起頭暈、胸悶、噁心等不適，通常會注射氨茶鹼（Aminophylline）來緩解。

腺苷不適用於有嚴重心臟阻滯或氣喘發作的人，雙嘧達莫也不適用於對腺苷過敏的人。多巴酚丁胺直接刺激心臟，類似運動效果，可能引起頭暈、胸悶和呼吸急促，其藥效約2分鐘，停止注射後副作用會逐漸消退。檢查前需禁食4小時以上，停止服用氨茶鹼、β阻斷劑和硝酸鹽類藥物，並最好有家屬或親友陪同檢查。

常用的同位素有鉈-201和鎝-99m sestamibi。鉈-201類似鉀離子，注射後4分鐘即可掃描，4小時後再掃描以比較加壓和休息時的血流分布。鎝-99m sestamibi會被肝臟吸收，需等待肝臟排出後再掃描。注射後通常等待30-60分鐘，但若肝臟顯著吸收鎝-99m sestamibi，需等待肝臟無明顯訊號後再掃描。

心肌血流灌注掃描的風險低，引起心肌梗塞或死亡的機率約為萬分之3，較侵入性檢查風險低，適合用於心導管或冠狀動脈繞道手術前的評估檢查。

（作者為彰化基督教醫院核子醫學科主治醫師）

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