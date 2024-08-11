3C族用眼過度 眼袋提早來報到

▲陳建鼎醫師為民眾說明眼袋形成的成因；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／陳建鼎）

文／陳建鼎

眼袋是指眼下脂肪堆積、肌膚鬆弛下垂引起浮腫或合併淚溝凹陷所致。由於眼周組織會隨年齡老化，也有不少人是遺傳，但若加上飲食不當、用眼過度、生活壓力、睡眠不足就讓眼袋加劇，看起來好像都沒睡飽，疲倦的樣子，自然也會顯老許多。

現代人重度使用3C產品用眼過度，眼袋已不限於年長者，近年來門診因眼袋求助於醫美手術的情形有年輕化趨勢，若合併有深深的淚溝，會讓年齡虛長好幾歲。

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◎眼袋成因大致分為3種：

●老化：因為老化引起眼周皮膚鬆弛衰老。

●遺傳：也就是先天淚溝深、脂肪堆積較多，眼袋脂肪就會凸出，用眼過度也會產生此類情形。

●水腫：就是泡泡眼，案例中的女子，主要是老化、後天生活壓力大及長期睡眠不足引起。蠻多亞洲人有類似情形，看起來會好像都沒睡飽。一般人若長期攝入含鹽過高、飲酒、睡眠不足及壓力大，都會加速眼袋提早來報到。

輕微型可冷敷眼周減緩

輕微的眼袋可以透過冷敷眼周減少血管腫脹、眼部專用的保養品及配合局部輕輕按摩，以促進眼周循環，比較嚴重的眼袋就得借助手術外力，才能有效改善。

一般眼袋分為內開、外開、複合式（內外開）手術，主要評估患者皮膚鬆緊度，若下垂鬆弛嚴重者建議需以外開手術將多餘脂肪移除，甚至可回填補在凹陷淚溝處。因此，年長者通常採眼袋外開的手術方式；而皮膚緊實度較好者會以內開手術為優先考量，於結膜內切開約1.5-2公分，可隱藏傷口，較合適皮膚緊實度較佳患者，一般年輕人多採此種方式；複合式內外開手術則適合40-50歲、皮膚稍鬆弛害怕修復期太長者。

值得注意的是，眼袋手術雖可能可以維持10年以上，但若不調整作息及飲食習慣，眼袋仍會再次生成。

（作者為雅丰竹北診所院長）

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