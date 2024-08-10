晾衣服遭眼鏡蛇咬傷 切記「4不」速就醫

吳小姐腳掌遭眼鏡蛇咬傷後，傷口嚴重紅腫。（吳小姐提供）

記者張軒哲／台中報導

盛夏蛇類頻繁出沒，苗栗縣通霄鎮吳小姐上個月在家中準備晾衣服時，突然被躲在洗衣機下的眼鏡蛇咬傷腳掌，她在家人的協助下旋即就醫，經注射6瓶血清，控制眼鏡蛇的神經毒傷害。大甲光田醫院急診醫學部醫師彭楷瑜表示，近年急診陸續出現民眾在家中被蛇咬傷的案例，提醒民眾若能看到蛇的外觀，先「記下特徵」，再「速就醫」，才能緩解蛇毒帶來的傷害。

盡量記下外觀特徵

吳小姐說，在被咬的當下，完全沒有看到蛇的蹤影，只聽到「滋滋」2聲。此時她讓家人請消防隊至家中捕蛇，自己則是保持冷靜先就醫，半小時後消防隊捕到蛇後，才確認是眼鏡蛇，便轉至距離家中約20公里大甲光田醫院接受血清注射。

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大甲光田醫院指出，除了為吳小姐注射院內的4劑血清外，並啟用緊急調度，從他院調集另2劑血清，得以進行急救，吳小姐已無大礙，目前也還在持續就醫回診。

彭楷瑜醫師建議民眾萬一遭蛇咬傷，盡量記下蛇的外觀特徵速就醫。（記者張軒哲攝）

勿用嘴吸毒、勿冰敷、勿綁止血帶

彭楷瑜表示，遇蛇咬時，要記得「4不」︰不要割開傷口、不要以嘴吸出毒血、不要冰敷、不要綁止血帶。因為毒蛇在咬人後，其毒液會隨著進入人體組織中，並不會只停留在真皮層中，因此無法藉由切開引流、嘴巴吸取或冰敷來緩解，反而在割開傷口或冰敷的過程中，容易使傷口反覆感染，增加感染壞死的可能。

提醒民眾不要刻意追捕毒蛇，因為當蛇在咬人後逃竄，急診也可以根據臨床的症狀來做初步判斷，所以不要再花力氣追捕毒蛇，可參考吳小姐的做法，先報警請消防隊處理捕蛇問題，因為若在走動的過程中加速血液循環，反而對病情不利，還是請民眾保持冷靜，記下特徵，速就醫最實際。

眼鏡蛇除具神經毒性，還有細胞素毒，會侵害人的軟組織，如皮膚、肌肉等。（資料照）

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