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年輕人性病求診 暑假增2成
記者林惠琴／台北報導
明天就是七夕情人節，又正值暑假期間，開業泌尿科醫師顧芳瑜觀察，暑假不安全性行為機會增加，診所因性病求診至少增加2成，且以18至25歲學生族群為主，不少因「約砲」或「一夜情」等危險性行為中招，預期在浪漫節日氛圍催化下，假期後恐怕還會有一波感染性病高峰期。
醫憂七夕後 又有一波高峰
顧芳瑜表示，除了注意安全性行為外，若一時衝動發生危險性接觸或不確定伴侶是否有傳染可能性，可在最後一次性行為3週後進行性病檢查。
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顧芳瑜指出，不少病患缺乏性病有潛伏期的觀念，常常發生危險性行為隔天就跑來診所想檢查是否染病，但性病從被感染到實際發病出現病灶有所謂的潛伏期，例如淋病約數天到2-3週之間，若沒有症狀就檢查，醫師也無法對症下藥，可能白跑一趟。
顧芳瑜也提到，若有愛滋暴露的危險，又擔心空窗期，可諮詢醫師使用愛滋暴露後的預防性用藥，但須在性行為後72小時內開始服用才有效，且要連續服用28天，防護力可達97%以上。
顧芳瑜指出，很多人不清楚愛滋病空窗期與潛伏期的差別，空窗期指是被感染愛滋病毒後，到體內對病毒產生抗體而能被檢出的期間，潛伏期為從感染到實際發病的期間，快者半年，慢者則是7-10年都有可能。
顧芳瑜強調，若真的檢出染病，也還能聯絡得上另一方，鼓勵應坦誠告知對方，因為若只有一方治好，另一方還在帶原或受感染的狀態，自己或他人都可能持續遭受感染。
他也呼籲做性病檢測不適合遠端視訊診療，或自行到檢驗所檢查，因為很多數據無法自行正確解讀，還是應該找醫師當面檢查診斷，才能有效治療。
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