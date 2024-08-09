見肉想吐 67歲婦照胃鏡發現30顆瘜肉

蔡志奇醫療團隊安排患者接受內視鏡切除術，順利切除6公分的增生型瘜肉和數顆神經內分泌腫瘤。（北榮新竹分院提供）

記者廖雪茹／新竹報導

1名67歲婦人上腹不舒服1個多月，看到肉就想吐，胃口不好，1個月掉了3公斤，就醫檢查後，確診為缺鐵性貧血合併維他命B12缺乏的惡性貧血，胃鏡發現胃裡面有20多顆大小不一的瘜肉，有些長條狀的瘜肉甚至大於6公分，胃的大部分黏膜也呈現萎縮性胃炎的情形。

台北榮總新竹分院肝膽腸胃科主任醫師蔡志奇表示，婦人首次門診時，詢問病史，得知她因高血壓疾病服藥中。糞便顏色正常、排便習慣沒改變。理學檢查發現眼瞼略顯蒼白，腹部輕微壓痛，先開立助消化的藥物和安排抽血、糞便檢查。第2次回診後，發現婦人的血色素僅有8g/dL（正常為12-16g/dL）、糞便潛血反應也是陽性。進一步抽血檢驗確診為缺鐵性貧血合併維他命B12缺乏的惡性貧血。

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胃鏡可見胃內部有大量瘜肉。（北榮新竹分院提供）

無腫瘤轉移跡象 內視鏡切除治療

經安排門診胃鏡、大腸鏡檢查。其中胃鏡發現胃內部有20至30顆大小不一的瘜肉，當下無法把所有的瘜肉切除。但是經過切片和小的瘜肉切除術後，病理檢驗為「神經內分泌腫瘤」和「增生型瘜肉」，此兩種情形都好發在自體免疫萎縮性胃炎的人身上，並可能造成缺鐵性貧血、惡性貧血。

蔡志奇指出，經與婦人及家屬討論後續治療方式，電腦斷層無腫瘤轉移的跡象，內視鏡切除為治療首選，但瘜肉愈大，出血不止或胃穿孔的機率也愈大。醫療團隊再次確認後，安排內視鏡切除術，經歷1個多小時手術，順利切除6公分的增生型瘜肉和數顆神經內分泌腫瘤。

婦人在內視鏡手術前、後服用了3個月的鐵劑和維他命B12，缺鐵貧血和惡性貧血皆已消失。即使停止使用鐵劑3個月後，血色素也維持在14g/dL，沒有再往下掉，以前的上腹不舒服和噁心感都不再出現了。

胃內部有大顆瘜肉。（北榮新竹分院提供）

電腦顯示，胃瘜肉從胃延伸到十二指腸（紅箭頭處）。（北榮新竹分院提供）

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