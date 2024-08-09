一咬就痛 冷熱敏感 當心裂齒症上身

不斷地咀嚼硬的食物會累積牙裂的可能性與程度；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／陳証壹

1位熟識的阿姨緊急來電約診，一見到面就說：「糟糕，牙齒好像咬裂了！」經詢問之後，阿姨說：「我吃花生時，聽到喀的一聲！」診療結果是牙齒咬裂了，因情況太嚴重，需要拔除。阿姨一聽到要拔掉植牙，也直呼倒楣。

別拖延早治療 牙齒存活率高

您是否曾經在享受美食時，牙齒突然咬到硬物而疼痛不已？例如：較硬的麵包皮、芭樂籽、排骨裡的碎骨頭？那您可要提高警覺，牙齒可能咬裂了。

請繼續往下閱讀...

新冠肺炎流行期間，美國有2位持續看診的醫師進行統計，裂齒症病例相較疫情前成長1倍。他們懷疑變動的社經環境使得人們心理壓力增加，磨牙、睡眠障礙、顳顎關節疾病也隨之增加，可能間接造成裂齒症的發生率提升。

依照美國牙髓病學會對裂齒症的定義：牙齒牙冠具有裂痕，通常發生在後牙。常見症狀為咀嚼時不舒服或痛，也可能對冷熱敏感。好發於50歲以上，男生約佔6成、女生約佔3成。

診斷時可以顯微鏡視診，確認裂痕深度（圖1、圖2）。當裂痕尚未深入牙齦與牙髓（俗稱牙神經）腔時，牙髓痛感還不明顯，牙醫師可用樹脂封填裂痕的方式進行緊急處理，接下來會利用臨時覆蓋假牙（假牙冠或3D齒雕形式）將牙齒裂痕箍住進行觀察。

圖1：顯微鏡檢查可見裂痕。（照片提供／陳証壹）

若觀察期間，牙神經對冷熱痛感並未加劇，牙神經也沒有死去，便可製作正式的假牙；若冷熱痛感加劇，牙神經甚至因發炎而死去，便需在正式假牙製作前，先行進行根管治療（俗稱抽神經）。

一旦裂痕過於深入牙齦或牙髓腔，牙齒的存活率會變差，一年存活率甚至會降至4成，便需與醫師討論拔牙的可能性。

由此可知，早期發現、早期治療對裂齒症是相當重要的。除了保留住牙齒，更能大幅減少根管治療的機率，降低所需花費的時間與金錢成本。

圖2：顯微鏡高倍率下，可精準探測裂痕深入根管口。（照片提供／陳証壹）

勿不斷咀嚼硬食物 戒咬筆惡習

有沒有什麼好方法可以預防裂齒症呢？首先，切記再好吃的東西也不要一口接一口停不下來。例如：花生、蠶豆、堅果等零食，不斷地咀嚼硬的食物會累積牙裂的可能性與程度。再來，戒除一些增加牙裂風險的壞習慣：咬筆、咬筷子、咬冰塊等。

若有夜間磨牙與日間咬緊牙關的狀況，建議至牙醫院所製作硬式咬合板（nightguard）保護牙齒。

有持續運動習慣如重訓、打球等需要發力的運動，可配戴在口中的軟式牙套（mouthguard）。

每半年定期至牙醫院所檢查與洗牙，趁此機會了解牙齒磨損的狀況。在吃到硬物時，若特定牙齒、特定角度感到疼痛，記得趁早至牙醫院所檢查喔！

（作者為台安醫院牙髓病科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法