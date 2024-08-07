肥胖洗腎者血管表淺化手術 穿刺快、透析效率高

▲術前超音波顯示，血管距皮膚的深度超過1公分（左圖）；而術後血管在皮下的深度在0.6公分的標準內（右圖）。（照片提供／蔡承根）

文／蔡承根

在洗腎過程中，動靜脈瘻管是透析患者的首選血管通路，因其在短期和長期內均能提供較好的效果，並能降低發病率和死亡率。然而，透析的成功與否，不僅取決於瘻管的建立，還與血管的深度和穿刺的技術密切相關。

在透析過程中，動脈針和靜脈針之間的距離應保持在5至7公分之間。這樣的距離有助於確保血液流動順暢，避免不必要的併發症。

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如果針距離過近，可能會出現再循環問題（剛淨化的血液可能直接從靜脈針回流到動脈針中，導致「再循環」現象，減少實際淨化的血液量，降低透析效率）、壓力和流速異常、血管損傷風險。

動靜脈瘻管的血管應位於皮膚表面以下0.6公分以內。這個深度範圍有助於方便醫護人員準確穿刺、減少血管受損併發症及提高透析效果。

如果血管位於皮膚表面以下超過6毫米，可能會出現穿刺困難（血管過深會增加穿刺的難度）、增加血管損傷和感染風險、降低透析效率降低。

門診來一位58歲女性患者，因有慢性腎病並需要定期透析。她的BMI超過30，屬於肥胖患者。最初，她的動靜脈瘻管建立後，因為血管位置過深（約1.3公分），洗腎室在進行穿刺時遇到了困難。穿刺困難導致她經常需要多次嘗試，增加了出血和感染的風險，並且透析效果不佳。經過評估後，決定進行靜脈表面化的脂肪切除手術，使她的血管移至更接近皮膚表面的位置，手術後血管深度減少至0.4公分。術後，洗腎室發現穿刺變得更加容易，透析效率顯著提高。病患的整體治療效果和生活質量得到了明顯改善。

在洗腎過程中，確保動靜脈瘻管的針距位置和血管深度符合標準，對於透析效果和患者安全至關重要。適當的針距離（5至7公分）和血管深度（不超過0.6公分）能有效避免併發症，確保透析過程的順利進行。

（作者為義大癌治療醫院心臟血管外科醫師）

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