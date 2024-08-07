術中MRI 助7成患者免二次開顱

▲陳小姐（左3）患腦下垂體腫瘤壓迫右眼視神經，是台大醫院應用術中MRI的首例患者，如今已恢復正常生活。（記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

腫瘤在手術中能否完全切除，影響癌細胞擴散和復發，而「定位」的準確度是關鍵，尤其是腦部手術，因組織柔軟、易位移，僅靠著術前定位，切除準確率大幅降低，患者常須重複開顱，台大醫院2年前引進術中磁振造影（MRI）系統，提高1次手術就精準切除病灶的成功率，至今已成功應用達113例，有7成患者免於2次開顱。

一次手術精確切除 成功率提高

陳小姐是台大醫院應用術中MRI的首例患者，因視力會突然變形、抓不準距離，檢查發現是腦下垂體腫瘤壓迫右眼視神經，雖10年前曾手術切除，但2年前又復發，腫瘤達4公分，經台大團隊手術，腫瘤完全切除且無併發症，如今已恢復正常生活。

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台大神經外科主任賴達明指出，傳統開顱手術依賴術前影像資料，如MRI或電腦斷層，但人類腦組織柔軟，手術過程中會因腦脊髓液流失、腫瘤切除等因素而發生移位，「術中MRI系統就像考試時的第2次機會！」

賴達明說，手術若不夠精準，可能需2次甚至3次手術，該系統能幫助醫師在手術進行時，即時看到腦部變化及殘留腫瘤的位置和大小，避免過多或不足的切除，接受術中MRI重新定位的台大患者中，有超過7成進行第2階段切除，免於再次開顱。

台大啟用 已成功完成113例

神經外科醫師郭律廷補充，腦下垂體腫瘤雖為良性，但位置特殊，壓迫重要神經血管會引發各種症狀，該系統結合導航、術中神經監測、清醒開顱及螢光導引腦瘤切除術，能更準確判斷腫瘤邊界，最大程度進行切除，保護正常腦功能區，此外還有機會發現如腦出血及缺血性中風情形，並可在術中即時處理，降低術後併發症風險。

術中MRI系統需跨科室合作，台大醫院斥資3億元引進，經台北市衛生局核可為自費項目，費用約10萬元。院方指出，該系統並非適用所有手術，主要用於腦、脊椎等複雜手術，自啟用以來已完成113例，其中腦部腫瘤手術最多，另有5例為脊椎腫瘤手術。

▲術中MRI系統能幫助醫師在手術進行時即時看到腦部變化及殘留腫瘤的位置和大小，避免過多或不足的切除。（記者邱芷柔攝）

▲台大醫院投入逾3億元經費，引進術中MRI系統，兩年來已應用於超過百例手術。（記者邱芷柔攝）

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