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術中MRI 助7成患者免二次開顱
記者邱芷柔／台北報導
腫瘤在手術中能否完全切除，影響癌細胞擴散和復發，而「定位」的準確度是關鍵，尤其是腦部手術，因組織柔軟、易位移，僅靠著術前定位，切除準確率大幅降低，患者常須重複開顱，台大醫院2年前引進術中磁振造影（MRI）系統，提高1次手術就精準切除病灶的成功率，至今已成功應用達113例，有7成患者免於2次開顱。
一次手術精確切除 成功率提高
陳小姐是台大醫院應用術中MRI的首例患者，因視力會突然變形、抓不準距離，檢查發現是腦下垂體腫瘤壓迫右眼視神經，雖10年前曾手術切除，但2年前又復發，腫瘤達4公分，經台大團隊手術，腫瘤完全切除且無併發症，如今已恢復正常生活。
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台大神經外科主任賴達明指出，傳統開顱手術依賴術前影像資料，如MRI或電腦斷層，但人類腦組織柔軟，手術過程中會因腦脊髓液流失、腫瘤切除等因素而發生移位，「術中MRI系統就像考試時的第2次機會！」
賴達明說，手術若不夠精準，可能需2次甚至3次手術，該系統能幫助醫師在手術進行時，即時看到腦部變化及殘留腫瘤的位置和大小，避免過多或不足的切除，接受術中MRI重新定位的台大患者中，有超過7成進行第2階段切除，免於再次開顱。
台大啟用 已成功完成113例
神經外科醫師郭律廷補充，腦下垂體腫瘤雖為良性，但位置特殊，壓迫重要神經血管會引發各種症狀，該系統結合導航、術中神經監測、清醒開顱及螢光導引腦瘤切除術，能更準確判斷腫瘤邊界，最大程度進行切除，保護正常腦功能區，此外還有機會發現如腦出血及缺血性中風情形，並可在術中即時處理，降低術後併發症風險。
術中MRI系統需跨科室合作，台大醫院斥資3億元引進，經台北市衛生局核可為自費項目，費用約10萬元。院方指出，該系統並非適用所有手術，主要用於腦、脊椎等複雜手術，自啟用以來已完成113例，其中腦部腫瘤手術最多，另有5例為脊椎腫瘤手術。
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