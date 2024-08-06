自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

下巴疤痕攣縮變「國字臉」 脂肪移植重拾美麗面貌

2024/08/06 05:30

▲權秀河醫師提醒，下巴會影響臉形的美觀，若有外傷應盡速治療，把握治療黃金時機。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者陳建志攝）

▲權秀河醫師提醒，下巴會影響臉形的美觀，若有外傷應盡速治療，把握治療黃金時機。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

24歲小霞（化名）3年前騎機車出車禍，導致下巴撕裂傷，送急診檢查，所幸沒有臉部骨折及其他傷勢，當天接受縫合手術後1週順利拆線，但後來疤痕越來越硬，觸摸也感到疼痛，下巴原有弧度並消失，從鵝蛋臉變成「微國字臉」，經前往整形外科求診，決定安排脂肪移植手術，術後讓她恢復原本鵝蛋臉及下巴曲線，找回原本的自信。

仁愛長庚合作聯盟醫院整形外科醫師權秀河表示，下巴形狀是決定臉部外觀的重要因素之一，一般因外傷造成下頷變形的原因包括：車禍、摔倒或是運動時猛烈的撞擊，受傷時，有可能會導致軟組織撕裂傷、下巴周圍皮膚瘀傷、下頷骨折、牙齒斷裂、口鼻出血，進一步造成咬合疼痛、嘴巴難閉合，進食困難、耳朵疼痛等症狀。

權秀河表示，下巴的形狀修復可用軟組織或硬組織修補整形，軟組織可選擇自體脂肪移植、玻尿酸填充或是人工真皮放置手術，硬組織包含人工骨或是矽膠墊片放置、下巴切骨整形術、下巴塑形手術。

權秀河指出，該名患者因外傷造成的疤痕攣縮變形、下巴看起來有點後縮及變形，因咬合沒有出現問題，決定以軟組織修補來改善下巴的外觀。並從腹部或是大腿抽取一點脂肪，經過純化後再打回患部，脂肪存活率約為5至7成，對於不想要做太大變化且希望有比較自然曲線的民眾來說，是不錯的選擇。

權秀河表示，針對患者下巴疤痕攣縮變形，在手術中並結合微針治療來改善疤痕，用非常細的針讓疤痕軟化，刺激疤痕底下的膠原蛋白生成，達到從外面改善疤痕，從內部把缺少的軟組織撐起來，以裡外兼顧方式得到滿意的結果。

權秀河呼籲，為了預防下巴外傷，民眾在騎車或參加滑雪等運動時，應該要戴安全帽，如果家中有長輩，建議增設扶手以防止摔傷或跌倒。若不幸發生下巴外傷，應盡速尋求專業醫師診治，把握治療黃金時機。

▲24歲小霞出車禍受傷，下巴變成「微國字臉」（黃圈），經安排脂肪移植手術，讓她恢復原本鵝蛋臉及下巴曲線（黃圈）。（記者陳建志翻攝）

▲24歲小霞出車禍受傷，下巴變成「微國字臉」（黃圈），經安排脂肪移植手術，讓她恢復原本鵝蛋臉及下巴曲線（黃圈）。（記者陳建志翻攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中