下巴疤痕攣縮變「國字臉」 脂肪移植重拾美麗面貌

▲權秀河醫師提醒，下巴會影響臉形的美觀，若有外傷應盡速治療，把握治療黃金時機。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

24歲小霞（化名）3年前騎機車出車禍，導致下巴撕裂傷，送急診檢查，所幸沒有臉部骨折及其他傷勢，當天接受縫合手術後1週順利拆線，但後來疤痕越來越硬，觸摸也感到疼痛，下巴原有弧度並消失，從鵝蛋臉變成「微國字臉」，經前往整形外科求診，決定安排脂肪移植手術，術後讓她恢復原本鵝蛋臉及下巴曲線，找回原本的自信。

仁愛長庚合作聯盟醫院整形外科醫師權秀河表示，下巴形狀是決定臉部外觀的重要因素之一，一般因外傷造成下頷變形的原因包括：車禍、摔倒或是運動時猛烈的撞擊，受傷時，有可能會導致軟組織撕裂傷、下巴周圍皮膚瘀傷、下頷骨折、牙齒斷裂、口鼻出血，進一步造成咬合疼痛、嘴巴難閉合，進食困難、耳朵疼痛等症狀。

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權秀河表示，下巴的形狀修復可用軟組織或硬組織修補整形，軟組織可選擇自體脂肪移植、玻尿酸填充或是人工真皮放置手術，硬組織包含人工骨或是矽膠墊片放置、下巴切骨整形術、下巴塑形手術。

權秀河指出，該名患者因外傷造成的疤痕攣縮變形、下巴看起來有點後縮及變形，因咬合沒有出現問題，決定以軟組織修補來改善下巴的外觀。並從腹部或是大腿抽取一點脂肪，經過純化後再打回患部，脂肪存活率約為5至7成，對於不想要做太大變化且希望有比較自然曲線的民眾來說，是不錯的選擇。

權秀河表示，針對患者下巴疤痕攣縮變形，在手術中並結合微針治療來改善疤痕，用非常細的針讓疤痕軟化，刺激疤痕底下的膠原蛋白生成，達到從外面改善疤痕，從內部把缺少的軟組織撐起來，以裡外兼顧方式得到滿意的結果。

權秀河呼籲，為了預防下巴外傷，民眾在騎車或參加滑雪等運動時，應該要戴安全帽，如果家中有長輩，建議增設扶手以防止摔傷或跌倒。若不幸發生下巴外傷，應盡速尋求專業醫師診治，把握治療黃金時機。

▲24歲小霞出車禍受傷，下巴變成「微國字臉」（黃圈），經安排脂肪移植手術，讓她恢復原本鵝蛋臉及下巴曲線（黃圈）。（記者陳建志翻攝）

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