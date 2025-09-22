打噴嚏時選擇憋住可能會對身體造成傷害。若真想打噴嚏，應該使用紙巾遮住。（美聯社）

李惠芬／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕很多人在公眾場合想打噴嚏時，都會選擇捏住鼻子憋住，以避免干擾他人。但印度時報（TOI）指出，打噴嚏時所有的壓力都必須有個「出口」，若是將「出口」封鎖可能會對身體造成傷害，有5個風險需要特別注意。

1.風險是耳膜破裂：耳、鼻、喉嚨相互連通，且耳朵尤其脆弱。強行憋住一個即將發出的噴嚏，可能會使氣流和氣壓湧入中耳，有時甚至導致鼓膜破裂。雖然這種情況比較罕見，但可能會引起疼痛、聽力下降，甚至感染。

請繼續往下閱讀...

2.風險是胸悶：打完噴嚏後胸口緊繃或不舒服，這是因為突然的氣壓升高會拉傷胸部肌肉。在極少數情況下，也會對心血管疾病患者的心臟帶來壓力。

3.風險是血管破裂：內部壓力突然升高可能會導致眼睛、鼻子或耳膜內的小血管破裂。人們有時會在打噴嚏後注意到眼白處出現紅點，就是毛細血管破裂的後果。

4.風險是喉嚨損傷：在極端情況下，喉嚨也會遭受損傷。例如在打噴嚏時憋​​住，導致喉嚨組織破裂。雖然這類情況並不常見，但這種可能性的存在，恰恰凸顯打噴嚏的力量。

5.風險是鼻竇發生問題：當人憋住打噴嚏時，刺激物和細菌會滯留在鼻腔內，無法排出。這會加重鼻竇感染或加劇鼻塞，本質上是主人強迫身體保留它拼命想要排出的東西。

印度時報（TOI）強調，若真想打噴嚏不要強行憋住，而是在打噴嚏時使用紙巾遮住，然後丟棄紙巾並洗手。若是沒有紙巾，可用手肘外側摀住，這樣可避免病菌沾到物體表面。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法