限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
打噴嚏時選擇憋住？ 5個風險需注意
李惠芬／核稿編輯
〔編譯謝宜哲／綜合報導〕很多人在公眾場合想打噴嚏時，都會選擇捏住鼻子憋住，以避免干擾他人。但印度時報（TOI）指出，打噴嚏時所有的壓力都必須有個「出口」，若是將「出口」封鎖可能會對身體造成傷害，有5個風險需要特別注意。
1.風險是耳膜破裂：耳、鼻、喉嚨相互連通，且耳朵尤其脆弱。強行憋住一個即將發出的噴嚏，可能會使氣流和氣壓湧入中耳，有時甚至導致鼓膜破裂。雖然這種情況比較罕見，但可能會引起疼痛、聽力下降，甚至感染。
請繼續往下閱讀...
2.風險是胸悶：打完噴嚏後胸口緊繃或不舒服，這是因為突然的氣壓升高會拉傷胸部肌肉。在極少數情況下，也會對心血管疾病患者的心臟帶來壓力。
3.風險是血管破裂：內部壓力突然升高可能會導致眼睛、鼻子或耳膜內的小血管破裂。人們有時會在打噴嚏後注意到眼白處出現紅點，就是毛細血管破裂的後果。
4.風險是喉嚨損傷：在極端情況下，喉嚨也會遭受損傷。例如在打噴嚏時憋住，導致喉嚨組織破裂。雖然這類情況並不常見，但這種可能性的存在，恰恰凸顯打噴嚏的力量。
5.風險是鼻竇發生問題：當人憋住打噴嚏時，刺激物和細菌會滯留在鼻腔內，無法排出。這會加重鼻竇感染或加劇鼻塞，本質上是主人強迫身體保留它拼命想要排出的東西。
印度時報（TOI）強調，若真想打噴嚏不要強行憋住，而是在打噴嚏時使用紙巾遮住，然後丟棄紙巾並洗手。若是沒有紙巾，可用手肘外側摀住，這樣可避免病菌沾到物體表面。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應