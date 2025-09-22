自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

打噴嚏時選擇憋​​住？ 5個風險需注意

2025/09/22 16:07

打噴嚏時選擇憋住可能會對身體造成傷害。若真想打噴嚏，應該使用紙巾遮住。（美聯社）

打噴嚏時選擇憋住可能會對身體造成傷害。若真想打噴嚏，應該使用紙巾遮住。（美聯社）

李惠芬／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕很多人在公眾場合想打噴嚏時，都會選擇捏住鼻子憋住，以避免干擾他人。但印度時報（TOI）指出，打噴嚏時所有的壓力都必須有個「出口」，若是將「出口」封鎖可能會對身體造成傷害，有5個風險需要特別注意。

1.風險是耳膜破裂：耳、鼻、喉嚨相互連通，且耳朵尤其脆弱。強行憋住一個即將發出的噴嚏，可能會使氣流和氣壓湧入中耳，有時甚至導致鼓膜破裂。雖然這種情況比較罕見，但可能會引起疼痛、聽力下降，甚至感染。

2.風險是胸悶：打完噴嚏後胸口緊繃或不舒服，這是因為突然的氣壓升高會拉傷胸部肌肉。在極少數情況下，也會對心血管疾病患者的心臟帶來壓力。

3.風險是血管破裂：內部壓力突然升高可能會導致眼睛、鼻子或耳膜內的小血管破裂。人們有時會在打噴嚏後注意到眼白處出現紅點，就是毛細血管破裂的後果。

4.風險是喉嚨損傷：在極端情況下，喉嚨也會遭受損傷。例如在打噴嚏時憋​​住，導致喉嚨組織破裂。雖然這類情況並不常見，但這種可能性的存在，恰恰凸顯打噴嚏的力量。

5.風險是鼻竇發生問題：當人憋住打噴嚏時，刺激物和細菌會滯留在鼻腔內，無法排出。這會加重鼻竇感染或加劇鼻塞，本質上是主人強迫身體保留它拼命想要排出的東西。

印度時報（TOI）強調，若真想打噴嚏不要強行憋住，而是在打噴嚏時使用紙巾遮住，然後丟棄紙巾並洗手。若是沒有紙巾，可用手肘外側摀住，這樣可避免病菌沾到物體表面。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中