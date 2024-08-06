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出國擔心A型鏈球菌？別讓扁桃腺炎壞遊興！

2024/08/06 05:30

A型鏈球菌扁桃腺炎的主要症狀包括嚴重的喉嚨腫痛，吞嚥困難等；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

A型鏈球菌扁桃腺炎的主要症狀包括嚴重的喉嚨腫痛，吞嚥困難等；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

文／蘇之婉

先前日本流行A型鏈球菌的新聞，讓赴日旅遊的人有點擔心。其實A型鏈球菌感染在台灣一直存在，較常見的是扁桃腺感染及膿痂疹。

急性風濕熱、急性腎絲球腎炎跟A型鏈球菌感染有關。極少數的人（兒童及青少年相對較多），在A型鏈球菌未適當治療的情況下，免疫功能過度作用，數週後才引發心臟、關節、皮膚、腎臟症狀的免疫疾病。

◎毒性休克症候群：常見金黃色葡萄球菌或A型鏈球菌毒素引起。感染途徑包括：皮膚傷口感染、手術、使用衛生棉條，放置時間過久而導致感染。症狀包括高燒、噁心嘔吐、皮膚紅疹、低血壓或意識改變。

生理期使用棉條時，應選擇吸收量適當的用品，置放體內時間不要超過8小時，出血量少的日子使用衛生棉墊而非棉條。

◎壞死性筋膜炎：這是1種嚴重皮膚感染，免疫力低下的人，如糖尿病患者要特別注意，小小的傷口也可能引起皮下組織壞死，危及生命。感染的皮膚表面紅腫熱痛，輕壓甚至可以感覺到膿的蓄積。皮膚顏色可能變紫變黑。合併低血壓、痙攣、意識較差時，是危急的徵象。

◎A型鏈球菌扁桃腺炎：潛伏期約2-5天，治療療程使用抗生素10天。

●嚴重的喉嚨腫痛，吞嚥困難。

●反覆發高燒，超過兩天。

●扁桃腺紅腫，甚至化膿。

●上顎可能看見細微的出血紅點，或合併淋巴結腫大。

●猩紅熱症狀：全身高燒畏寒、草莓舌、扁桃腺炎及四肢軀幹皮疹。

人多擁擠處 最好戴上口罩

腺病毒、EB病毒、新冠病毒或流感病毒感染初期，也都會有喉嚨腫痛及發高燒的狀況，但病毒感染常會合併結膜炎、鼻水或鼻塞、咳嗽等上呼吸道症狀，可和細菌性扁桃腺炎做區分。

◎預防之道

鏈球菌可經由黏膜（眼耳鼻口），接觸或飛沫傳染。

●出國旅遊時，人多擁擠的地方建議戴上口罩。

●避免揉眼睛或挖鼻孔的習慣。

●如接觸患者口、鼻分泌物，應立即洗手。

●皮膚受傷時，應馬上做傷口清洗，並做好傷口護理。

（作者為台南蔡尚均兒科診所醫師）

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