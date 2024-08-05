大叔急性攝護腺發炎 竟是感冒藥惹禍

▲據統計，20至50歲男性約5%至8%曾經攝護腺發炎；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

文／蔡樹衛

1名50歲男性本身有糖尿病及主動脈剝離，平時小便正常，數週前因感冒有接受藥物治療，後來開始排尿困難及排尿疼痛，甚至尿不出來且發燒，於是至急診就醫並住院治療。

膀胱出口會收縮得更緊

他在住院期間接受攝護腺超音波檢查，顯示攝護腺中等程度肥大，回溯病史發現其服用的感冒藥中，含有甲型交感神經促進劑（綜合感冒藥及過敏藥物皆有含），此藥物會造成膀胱出口及攝護腺內的平滑肌收縮，使得膀胱出口被收縮得更緊，增加排尿阻力，導致該名病人排尿困難及細菌滯留，且引發敗血性休克症狀（病人一度高燒至40度），經過1週抗生素治療後，才順利出院。

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攝護腺炎就是攝護腺因為各種原因，產生發炎反應。據統計，20至50歲的男性，約有5%至8%的人都曾經有過攝護腺發炎，其中急性攝護腺發炎通常是細菌感染造成，原因是泌尿道感染、泌尿道手術、性傳染病等。通常症狀是排尿疼痛、頻尿、下腹疼痛，如果再嚴重一點可能會造成發燒、攝護腺化膿或敗血症。

作息規律 多喝水少憋尿

大部分病人接受口服抗生素治療即可痊癒，少部分需要住院治療，平時預防方式則是多喝水、少憋尿、安全性行為，另外有攝護腺肥大者需要注意一些藥物（感冒藥、抗過敏、鎮定劑、支氣管擴張劑、抗膽鹼藥物等）會導致排尿困難。

攝護腺的平時保養包含健康的生活習慣，維持正常作息、適度運動、多喝水、減少生活壓力，以及避免熬夜與過度疲勞。飲食應避免食用辛辣食物及飲料，如吸菸、酒精、濃茶、沙茶、芥茉、辣椒、咖啡、可可、可樂、精製醣類及香料等。

50歲以上宜每年追蹤

當然，臨床上如果有頻尿、急尿、夜尿、排尿困難等症狀，還是建議立即尋找醫師接受適當的治療，50歲以上的男性建議每年追蹤1次攝護腺；另外在就醫時，應主動告知病史或服藥狀況，以提供醫師參考，切勿自行停藥。

（作者為國泰綜合醫院泌尿科醫師）

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