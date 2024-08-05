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經痛嘔吐冒冷汗 中醫對症治療免開刀

2024/08/05 05:30

▲中醫師林襄穎表示，卵巢巧克力囊腫是陳舊經血堆積所造成的囊腫，中醫可用中藥「活血化瘀。 （記者歐素美攝）

記者歐素美／台中報導

26歲劉姓女子長期經痛，甚至痛到嘔吐、冒冷汗，就醫檢查發現右側卵巢巧克力囊腫5.5公分大；33歲羅姓女子也有5公分大的巧克力囊腫，經期常腹瀉或肛門墜脹悶痛，醫師建議開刀，但2人均害怕動刀，經中醫以「養氣活血」、「行氣活血」治療約6個月，巧克力囊腫縮小至3公分以下，回診判定不用開刀。

卵巢巧克力囊腫作祟

天寶中醫診所院長林襄穎指出，巧克力囊腫越早治療越有效，且治療持續6個月以上越佳，能配合飲食控制者改善較多，提醒患者應忌補，以免病情加重，避免吃四物湯、八珍湯、人參、黃耆等補藥，或薑母鴉、羊肉爐、麻油雞、燒油雞等食補。

少吃食補可改善病情

林襄穎表示，卵巢巧克力囊腫屬於子宮內膜異位，當經血異常出現在卵巢並逐漸形成囊腫，會引起發炎導致經痛，進而侵蝕破壞卵巢甚至不孕，若囊腫太大，醫師會建議手術處置。

針對劉女的病況，林襄穎診斷為「氣虛血瘀」體質，使用中藥黨參、川芎、桂枝、牡丹皮、元胡、沒藥等「養氣活血」，治療4個月後回到大醫院檢查，囊腫已縮小至2.5公分，CA125腫瘤指數恢復正常，治療滿6個月後再次回診，婦產科醫師判定不必開刀，固定追蹤即可。

至於羅女，林襄穎診斷為「氣滯血瘀」體質，以中藥木香、川楝子、桃仁、赤芍、鬱金、丹參等「行氣活血」，治療6個月後，再回婦產科超音波檢查，巧克力囊腫縮小至3公分，同時經期腹瀉等症狀消失，醫師也判定不必開刀了。

林襄穎表示，卵巢巧克力囊腫是陳舊經血堆積所造成的囊腫，中醫認為是「瘀血」，需要使用中藥「活血化瘀」，但這只是治標，仍要判別瘀血屬性，像劉女為「氣虛型」瘀血，必須兼用「養氣中藥」才可能治本；羅女則是「氣滯型」瘀血，治本就須加上「行氣中藥」。中醫如此標本兼治，才能調整體質，不僅改善巧克力囊腫，也可預防復發。

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