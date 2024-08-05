熟女一咳嗽就尿失禁 尿道水凝膠填充防漏

▲接受水凝膠填充後，尿道內徑較小，尿失禁症狀改善。（照片提供／鄒頡龍）

文／鄒頡龍

▲接受水凝膠填充前，尿道較為鬆弛。（照片提供／鄒頡龍）

「醫師，我咳嗽、打噴嚏的時候會漏尿。最讓我尷尬的是，連哈哈大笑都要很小心，不然就會弄濕褲子，超尷尬的。」1名40多歲女病患在門診提到尿失禁時有些憂慮。

▲咳嗽、打噴嚏時漏尿，很令人困擾；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

她說：「我嘗試了很多保守療法，卻都沒有改善。聽說尿道吊帶手術有效，但是上網查了資料，又擔心人工網膜可能帶來的副作用。」

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無痛、無傷口、恢復快

我告訴她：「現在有1個新的選擇，那就是『尿道水凝膠填充手術』。」

應力性尿失禁是婦女經常有的困擾，在咳嗽、打噴嚏或大笑時，發生無法控制的漏尿。有些女性會因此減少社交聚會，甚至影響自信。

治療可以從保守治療（如骨盆底肌肉運動）開始。如果效果不理想，可以考慮手術治療。

傳統較常使用的是吊帶手術，以人工網膜放置在尿道中段。雖然有不錯的效果，但少數病人可能會有網膜裸露、性交疼痛等副作用。

「尿道水凝膠填充」是最近引進台灣的手術，方法是使用「均質凝膠型填充劑」經特殊的尿道內視鏡注射至膀胱出口，增加尿道阻力，達到改善應力性尿失禁的效果。

手術可以在鎮靜式麻醉下進行，過程大約10分鐘。由於沒有傷口，手術後很快就恢復，也幾乎沒有疼痛等困擾。

後來這名患者決定自費接受此項治療，回診時她說：「醫師，治療效果很好，現在大笑也不必擔心了！」她笑得很燦爛。

嚴重尿失禁患者不適合

不過，值得注意的是，「尿道水凝膠填充手術」具有微侵犯、恢復快的優點，但對尿失禁治療效果不如傳統吊帶手術，如果治療後仍有尿失禁，可能需第2次注射，嚴重尿失禁的患者較不適合。此外，這項手術屬於自費項目。

（作者為中國醫藥大學附設醫院婦女泌尿科主任、台北內湖分院泌尿科醫師）

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