燙傷癒合不良 接觸性皮膚炎是禍首

▲護理燙傷傷口時使用的藥膏、敷料及紙膠等，都可能造成接觸性皮膚炎，導致傷口癒合不良，甚至在傷口及周圍出現接觸性皮膚炎；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／王綺嫻

▲圖1：燙傷傷口合併外圍境界分明的方形紅色斑塊。（照片提供／王綺嫻）

王小姐5天前被機車的排氣管燙傷，塗抹家人提供的燙傷藥膏照顧傷口，傷口不僅沒有癒合，周圍還出現一大片紅疹，紅疹合併細小的膿疱和水泡，傷口疼痛、周圍搔癢，於是來醫院掛號求診。

▲圖2：傷口變淺縮小，周圍遺留發炎後色素沉澱。（照片提供／王綺嫻）

檢查發現，小腿前側有二度燙傷的潰瘍性傷口，傷口外緣呈現境界分明的方形紅色斑塊，斑塊上有一些1-2mm的小水泡及膿疱（圖1）。

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王小姐問：「醫師，我是不是傷口感染，變成蜂窩組織炎？」

我告訴她：「您的診斷是接觸性皮膚炎，您的皮膚對使用的燙傷藥膏產生過敏反應。」

藥膏、敷料及紙膠 都可能造成過敏

皮膚受傷，同時也破壞皮膚屏障能力。和正常完整的皮膚相比，產生接觸性皮膚炎機會大增。

手術、擦傷、燙傷、胃造口、氣切傷口以及血液循環不良導致的慢性潰瘍傷口患者，在護理傷口時，需要反覆清潔患部、塗抹藥膏、貼上敷料、覆蓋紗布，再以紙膠包紮傷口。

上述護理傷口步驟中使用的物品，包括藥膏、敷料及紙膠等，都可能造成接觸性皮膚炎，導致傷口癒合不良，甚至在傷口及周圍出現接觸性皮膚炎。

外用抗生素 接觸性皮膚炎常見過敏原

包紮及使用敷料的過程，讓受傷皮膚處在比較悶熱潮濕的環境，也間接提高發生過敏的風險。

外用抗生素是傷口產生接觸性皮膚炎常見的過敏原。有些藥膏含多種抗生素成分，更增加過敏的機率。

針對20歲以上病患所做的研究指出，1.5-9.1%的患者對抗生素藥膏中的桿菌肽（Bacitracin）有過敏反應。抗生素藥膏中常見的新黴素（Neomycin）比例更高，7.2-13.1%的病患對新黴素有過敏反應。

護理傷口時，藥膏塗在受傷的病灶上即可，不必塗抹到外圍正常皮膚。使用藥膏後，若在塗抹藥膏部位出現搔癢性紅疹，應先暫停使用藥膏，到皮膚專科醫師處就醫。

王小姐傷口周圍出現紅疹時，不但沒有停止，還因為擔心傷口外圍感染，不斷往外擴大塗抹藥膏的範圍，導致接觸性皮膚炎益發嚴重。

王小姐以口服及外用藥物治療後，傷口變淺縮小，接觸性皮膚炎的紅疹消失，遺留發炎後色素沉澱（圖2）。

（作者為恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任）

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