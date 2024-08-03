挺過大腸癌 周天成闖奧運8強 醫：逾45歲應定期篩檢

▲台灣「羽球一哥」周天成挺進奧運8強，而他也是早期大腸癌的抗癌鬥士。（資料照）

記者邱芷柔／台北報導

今年34歲的台灣「羽球一哥」周天成在奧運殿堂展現絕佳狀態，場上火力全開的他，場下更是「生命鬥士」，去年他趁著沒有比賽的空檔進行健康檢查，意外發現罹患早期大腸癌。醫師指出，台灣大腸癌的發生率高居世界之冠，且年輕化趨勢明顯，推測與環境因子、飲食習慣及腸道菌有關，早期發現仍是治癒關鍵，建議45歲以上國人應定期篩檢。

台大醫學院內科臨床教授邱瀚模指出，大腸癌好發於50歲以上族群，但近年40歲到49歲的年輕大腸癌患者急速上升，尤其國內年輕大腸癌的增加幅度名列前茅，目前全世界都在尋找原因，推測與基因突變無關，可能是環境因素變化所致。

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邱瀚模說，儘管抽菸率下降，但運動量減少、飲食習慣改變，像是高糖飲料、動物性脂肪的攝取增加，另環境中的化學物質如抗生素、食品添加物等都會影響腸道菌群，這些都與大腸癌的發生有關。

大腸癌年輕化

衛福部公布最新的「2023年國人十大癌症死亡率」中大腸癌排名第3，值得注意的是，大腸癌已連續15年高居台灣癌症發生率首位，平均約31分鐘就有1名國人確診大腸癌。

邱瀚模表示，大腸癌早期較難自行發現，較有參考價值的是出血、體重變輕等情形，但不鼓勵以症狀來判斷，仍需透過篩檢揪出病灶；過去建議50歲以上進行篩檢，因應大腸癌年輕化趨勢，衛福部國民健康署已規劃下修公費篩檢年齡為45歲以上，預計明年上路，建議符合資格的對象定期篩檢。

邱瀚模也提醒，30多歲的大腸癌個案仍是相對少數，民眾不必過度恐慌，也不需要在這個年齡層就自費篩檢，以免佔用醫療資源。

他建議，可透過規律運動、調整飲食習慣和維持健康生活型態來預防大腸癌。一般情況下，45歲以上族群應定期篩檢，但若有家人在50歲前罹患大腸癌，則要考慮更早開始篩檢。

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