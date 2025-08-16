自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》舒張壓低於60別輕忽！ 醫：注意2症狀

2025/08/16 12:01

宇平診所心臟內科醫師劉中平提到，多數情況下，舒張壓偏低不會有明顯不適，如沒有外部因素或藥物引起的舒張壓過低，通常不需藥物治療，但若合併頭暈、疲勞，就需要特別留意。（圖取自freepik）

宇平診所心臟內科醫師劉中平提到，多數情況下，舒張壓偏低不會有明顯不適，如沒有外部因素或藥物引起的舒張壓過低，通常不需藥物治療，但若合併頭暈、疲勞，就需要特別留意。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，血壓機中間的這個數字只有60幾怎麼辦？」宇平診所心臟內科醫師劉中平提到，研究顯示，舒張壓低於60mmHg時，可能影響心臟冠狀動脈的血流供應，增加心臟缺氧與衰竭的風險。但多數情況下，舒張壓偏低不會有明顯不適，如沒有外部因素或藥物引起的舒張壓過低，通常不需藥物治療，但若合併頭暈、疲勞，就需要特別留意。

劉中平於臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文指出，一般血壓機上呈現的數字有3個，依序為收縮壓、舒張壓、和心跳，收縮壓是最高的數字，大概都是90到100多的數字，通常比較讓大家在意。不過，建議兩個壓力都要符合標準，收縮壓不超過130mmHg，舒張壓不超過80mmHg，任何一個壓力超過都會造成血管的負擔，長期會造成心血管疾病。

舒張性低血壓無不適不須緊張

劉中平表示，為了要讓血壓控制到標準內，降低收縮壓時，舒張壓也會跟著下降，甚至有時收縮壓才剛低於130mmHg，舒張壓就降到了5-60mmHg。這時不須太過緊張，舒張壓過低通常不會有什麼不舒服，所以醫生大多盯著收縮壓來做藥物的調整。

劉中平說明，最新的研究顯示，舒張壓降到60mmHg以下，似乎也會造成心血管疾病的風險，原因是心臟冠狀動脈是在舒張期得到血液供應，舒張性低血壓有可能造成心臟缺氧，增加心臟衰竭的風險。他建議，努力降低收縮壓的時候，也要避免舒張壓過低的情況。

劉中平提醒，如果是體質性的舒張性低血壓，不是藥物或外來因素引起的舒張壓過低，就不需要用藥物治療，通常是沒有太大的臨床意義的，只要注意是否有頭暈或是疲勞的症狀即可。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中