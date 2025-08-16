健康網》舒張壓低於60別輕忽！ 醫：注意2症狀

宇平診所心臟內科醫師劉中平提到，多數情況下，舒張壓偏低不會有明顯不適，如沒有外部因素或藥物引起的舒張壓過低，通常不需藥物治療，但若合併頭暈、疲勞，就需要特別留意。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，血壓機中間的這個數字只有60幾怎麼辦？」宇平診所心臟內科醫師劉中平提到，研究顯示，舒張壓低於60mmHg時，可能影響心臟冠狀動脈的血流供應，增加心臟缺氧與衰竭的風險。但多數情況下，舒張壓偏低不會有明顯不適，如沒有外部因素或藥物引起的舒張壓過低，通常不需藥物治療，但若合併頭暈、疲勞，就需要特別留意。

劉中平於臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文指出，一般血壓機上呈現的數字有3個，依序為收縮壓、舒張壓、和心跳，收縮壓是最高的數字，大概都是90到100多的數字，通常比較讓大家在意。不過，建議兩個壓力都要符合標準，收縮壓不超過130mmHg，舒張壓不超過80mmHg，任何一個壓力超過都會造成血管的負擔，長期會造成心血管疾病。

舒張性低血壓無不適不須緊張

劉中平表示，為了要讓血壓控制到標準內，降低收縮壓時，舒張壓也會跟著下降，甚至有時收縮壓才剛低於130mmHg，舒張壓就降到了5-60mmHg。這時不須太過緊張，舒張壓過低通常不會有什麼不舒服，所以醫生大多盯著收縮壓來做藥物的調整。

劉中平說明，最新的研究顯示，舒張壓降到60mmHg以下，似乎也會造成心血管疾病的風險，原因是心臟冠狀動脈是在舒張期得到血液供應，舒張性低血壓有可能造成心臟缺氧，增加心臟衰竭的風險。他建議，努力降低收縮壓的時候，也要避免舒張壓過低的情況。

劉中平提醒，如果是體質性的舒張性低血壓，不是藥物或外來因素引起的舒張壓過低，就不需要用藥物治療，通常是沒有太大的臨床意義的，只要注意是否有頭暈或是疲勞的症狀即可。

