健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》別喝曬過的塑膠瓶裝水 醫警示：恐有冠心病風險

2025/08/16 11:07

天氣酷熱，民眾隨手把塑膠瓶裝水放車內，回到車上照喝不誤。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，這口吞下肚，可能「喝塑膠」；圖為情境照。（圖取自freepik）

天氣酷熱，民眾隨手把塑膠瓶裝水放車內，回到車上照喝不誤。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，這口吞下肚，可能「喝塑膠」；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣酷熱，民眾隨手把塑膠瓶裝水放車內，回到車上看見瓶子外面冒著水珠，裡面的水像泡溫泉熱呼呼，這水還能喝嗎？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，這口吞下肚，你可能在「喝塑膠」，最好避免這樣的「化學雞尾酒」。

上述的狀況，可能很多會想「阿不就熱水嗎？沒差吧？」黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，塑膠瓶（PET或聚碳酸酯）在高溫下，分子結構會鬆動、斷裂，雙酚A（BPA）就會釋放到水中。BPA不是小事，它是荷爾蒙「攪局王」。

BPA恐增冠心病風險

黃軒表示，BPA是內分泌干擾物（Endocrine Disruptor），長期接觸可能造成降低男性精子品質、干擾女性排卵；增加肥胖、第二型糖尿病風險；提高高血壓、冠心病機率；影響胎兒腦部與行為發展，孕婦要特別小心。

黃軒又說，BPA會釋放到水中並不是危言聳聽，而是實驗證實的事實，Harvard公共衛生學院《Environmental Health Perspectives》研究：連喝1週聚碳酸酯瓶的水，尿液BPA濃度上升69 %。

他提出夏天防「喝塑膠」4招小撇步：

●別把瓶裝水留在車裡，車內溫度可飆破60°C

●用玻璃或不鏽鋼水瓶，耐高溫又可重複使用

●認「BPA-Free」標示，底部材質代碼#7要小心

●別重複用一次性寶特瓶裝熱水

黃軒歸結，夏季高溫下，將塑膠瓶裝水長時間曝曬，會加速釋放 雙酚A（BPA） 及其他可能的化學物質。研究已證實，這些物質能進入人體並干擾內分泌系統，增加生殖、代謝、心血管及胎兒發育的健康風險。因此，避免在高溫環境下存放瓶裝水、改用耐高溫安全材質的水瓶，是簡單卻有效的自我保護方法。

