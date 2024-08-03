十大死因9項慢性病 遠離慢性病 聰明吃5撇步救健康

▲預防慢性病的飲食秘訣為多蔬果、全穀、好油、低脂、低糖、少鹽。（照片提供／張秀如）

文／張秀如

快節奏的生活步調和工作壓力，對我們的健康造成了巨大影響。根據最新統計數據，除了事故傷害，國人10大死因中，其餘9項皆為慢性疾病造成！抽菸、喝酒、缺乏運動、作息不正常，還有身體的代謝狀況不正常，這些都是慢性疾病的風險因素。

代謝症候群反映了身體某些指標的問題，高血壓、高血糖、高血脂、高密度脂蛋白偏低及腹部肥胖5項指標，其中有3項符合者則屬代謝症候群，若符合任1項者即為高危險群。雖然這些指標還未達到慢性疾病的標準，但它們已經是身體發出的健康警訊，提醒應及早採取行動來控制或改變這些問題，而良好的飲食習慣就是其中1個最重要的關鍵。

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多蔬果全穀類 少鹽少糖吃好油

●多攝取蔬菜和水果：蔬菜和水果富含纖維、維生素和礦物質，有助於維持身體健康。每天建議攝取至少5份，可以生吃、煮熟或做成沙拉、果汁等形式。

●選擇全穀食物：全穀食物含有豐富的纖維和營養素，有助於控制血糖和血脂，降低慢性疾病的風險。選擇全穀米、全穀麵包、燕麥片等食物，避免過度加工和精製的穀物。

●控制脂肪攝取：選擇健康的脂肪，如橄欖油、堅果、魚油等，有助於降低血脂和心血管疾病的風險。減少食用飽和脂肪和反式脂肪，例如避免食用油炸食品、速食、加工肉品等食物。

●控制糖份攝取：限制高糖食品和飲料的攝取，例如甜點、汽水、糖果等，以避免血糖的急劇波動和代謝問題的加重。選擇低糖或無糖飲品，多喝水、茶或咖啡等無糖飲料。

●注意鹽份攝取：控制攝取高鹽食品，例如加工食品、方便食品、醃製品等，以避免高血壓和心血管疾病的風險。使用少量的鹽進行烹飪，多使用辛香料和中藥材調味。

遵循以上飲食建議，可以預防和管理代謝症候群及其相關慢性疾病，提高生活品質，並建立更健康的生活方式。

（作者為台南市立醫院營養師）

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