自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

成大團隊研究：攝護腺肥大症藥物 無關黃斑部病變風險

2024/08/02 05:30

▲成大研究，服用5α-還原酶抑制劑不會增加新發生老年性黃斑部病變的風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者吳柏軒／台北報導

為了研究攝護腺肥大症（BPH）藥物是否造成老年性黃斑部病變（AMD），由成大群體健康數據中心主任賴嘉鎮指導，成大醫院眼科部醫師蘇鈺宸及洪嘉鴻團隊合作，透過健保大數據，納入逾6萬名病人使用分析，發現常用藥「5α-還原酶抑制劑（5ARI）」不會增加新發生AMD的風險。相關研究成果今年7月已刊登在英國老年醫學會官方雜誌《Age and Ageing》（年齡與衰老）。

健保大數據分析 成果登國際期刊

蘇鈺宸表示，全球良性BPH及AMD病人均逐漸增加，前者會導致頻尿、夜尿、尿急、排尿困難和小便無力等症狀，而後者會引起中央視野盲點和視覺扭曲，甚至失明，過去研究指出，5ARI的使用可能會與黃斑部結構異常相關，在高齡族群有高發病率，但未明確說明長期使用是否增加風險。

賴嘉鎮、蘇鈺宸及洪嘉鴻皆表示，團隊利用全民健保資料庫進行大型回溯世代研究，研究納入1萬3586名5ARI使用者，與5萬4344名另一種藥物（甲型交感神經阻斷劑Tamsulosin）的使用者，結果顯示兩者引發AMD的風險沒有差異，提供藥物治療安全性的重要資訊。

賴嘉鎮認為，藥物通常在開發的過程都會經過嚴格的設計與把關，在合理的使用情況下，都能提供良好藥物效果，基本上副作用的機會都很低，大多數的情況下都還是利大於弊。

洪嘉鴻則表示，然而，進一步分析後發現，5ARI藥物強度可能會影響新發生AMD風險，未來須由前瞻性的臨床試驗，與動物實驗、細胞研究，進一步確定藥物及致病機轉的角色。

此項研究除了賴嘉鎮、蘇鈺宸、洪嘉鴻外，也包含成大群體健康數據中心成員、成大皮膚部醫師李兆甯、臨藥科技所準博士沈敬堯及助理教授邵時傑，並獲成大眼科醫師許聖民與成大泌尿科醫師劉展榮、基隆長庚院長賴旗俊等指導。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒新聞

網友回應

載入中