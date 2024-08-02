成大團隊研究：攝護腺肥大症藥物 無關黃斑部病變風險

▲成大研究，服用5α-還原酶抑制劑不會增加新發生老年性黃斑部病變的風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者吳柏軒／台北報導

為了研究攝護腺肥大症（BPH）藥物是否造成老年性黃斑部病變（AMD），由成大群體健康數據中心主任賴嘉鎮指導，成大醫院眼科部醫師蘇鈺宸及洪嘉鴻團隊合作，透過健保大數據，納入逾6萬名病人使用分析，發現常用藥「5α-還原酶抑制劑（5ARI）」不會增加新發生AMD的風險。相關研究成果今年7月已刊登在英國老年醫學會官方雜誌《Age and Ageing》（年齡與衰老）。

健保大數據分析 成果登國際期刊

蘇鈺宸表示，全球良性BPH及AMD病人均逐漸增加，前者會導致頻尿、夜尿、尿急、排尿困難和小便無力等症狀，而後者會引起中央視野盲點和視覺扭曲，甚至失明，過去研究指出，5ARI的使用可能會與黃斑部結構異常相關，在高齡族群有高發病率，但未明確說明長期使用是否增加風險。

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賴嘉鎮、蘇鈺宸及洪嘉鴻皆表示，團隊利用全民健保資料庫進行大型回溯世代研究，研究納入1萬3586名5ARI使用者，與5萬4344名另一種藥物（甲型交感神經阻斷劑Tamsulosin）的使用者，結果顯示兩者引發AMD的風險沒有差異，提供藥物治療安全性的重要資訊。

賴嘉鎮認為，藥物通常在開發的過程都會經過嚴格的設計與把關，在合理的使用情況下，都能提供良好藥物效果，基本上副作用的機會都很低，大多數的情況下都還是利大於弊。

洪嘉鴻則表示，然而，進一步分析後發現，5ARI藥物強度可能會影響新發生AMD風險，未來須由前瞻性的臨床試驗，與動物實驗、細胞研究，進一步確定藥物及致病機轉的角色。

此項研究除了賴嘉鎮、蘇鈺宸、洪嘉鴻外，也包含成大群體健康數據中心成員、成大皮膚部醫師李兆甯、臨藥科技所準博士沈敬堯及助理教授邵時傑，並獲成大眼科醫師許聖民與成大泌尿科醫師劉展榮、基隆長庚院長賴旗俊等指導。

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