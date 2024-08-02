雙束前十字韌帶重建 提升膝蓋穩定度

▲李坤燦醫師說明「前雙束前十字韌帶重建術」依自然解剖結構雙束韌帶，進行修復，植入韌帶。 （記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

▲李坤燦醫師（右）說明張先生（右2）和另2名患者都因車禍導致右膝前十字韌帶斷裂，接受雙束前十字韌帶重建術後，可正常運動。 （記者蔡淑媛攝）

47歲的張先生去年車禍造成膝蓋前十字韌帶斷裂，1個月後仍走路軟腳、無法正常蹲跪，接受雙束前十字韌帶重建術，按照前十字韌帶的自然解剖結構進行雙束修復，植入韌帶，使膝關節更為穩定和耐用，術後2個月就能出國旅行、騎單車、跑步。

前十字韌帶斷裂 機車族車禍常見

台中榮總骨科醫師李坤燦指出，前十字韌帶位於膝關節中央，負責穩定膝蓋的重要韌帶，為雙束結構，分為前內束、後外束，分別提供膝蓋前後方向及旋轉方向的穩定度，受傷原因主要是運動損傷、車禍及意外跌倒扭撞。

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李坤燦表示，前十字韌帶撕裂或斷裂是門診常見的運動傷害疾病之一，交通事故中，膝蓋撞擊也會造成，一般會注意到是否骨折，前十字韌帶受傷則不會立刻察覺，如果4到6週仍感到膝蓋腫痛、無力、走路不穩，就要進一步就醫檢查。一般撕裂傷幾乎會自己復原，但是斷裂則無法恢復，如果行動不便或有運動需求可尋求手術改善。

李坤燦說，傳統前十字韌帶重建，僅重建天然解剖結構主要部分，為單束式重建；雙束式前十字韌帶重建術則完全重建天生雙束解剖結構，膝蓋前後及旋轉方向穩定度更好，術後韌帶斷裂比例減少，由於必須做雙路徑植入，手術時間長及難度較高，但重建後在高強度運動中也能保持膝關節穩定，有運動需求及使用膝蓋頻繁的患者可考慮；雙束前十字韌帶重建術是健保手術，但民眾需付耗材幾萬元。

張先生、鄭小姐及洪小姐都因騎機車發生車禍，造成膝蓋前十字韌帶斷裂，都選擇雙束前十字韌帶重建術，術後2-3個月可正常運動，其中洪小姐還完成馬拉松跑步比賽。

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