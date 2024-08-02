高溫影響身心 適時適量運動有夠Cool

▲運動可以增加出汗量、提高心血管效率及適應高溫，也有助於穩定情緒；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

文／陳紹祖

今年夏天明顯比去年熱，溫度也在全台各地屢創新高。朋友說，他注意到「路怒症」的社會新聞特別多，他認為這跟天氣熱，大家沒有耐心有關，並問我：「這有科學根據嗎？」

研究發現 高溫牽動暴力犯罪率

高溫對人的身心影響其實非常大。研究發現，高溫與暴力犯罪率升高有關，包括：謀殺率、搶劫率增加。這種溫度與暴力犯罪之間的正相關關係稱為「熱攻擊假說」（Heat-aggression hypothesis），它指出：「高溫會直接增加敵意情緒，並間接增加攻擊性想法，進而增加攻擊性。」

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與非暴力犯罪相比，暴力犯罪的季節性特徵更為明顯，尤其是攻擊和家庭暴力。暴力犯罪具有季節性特徵，一般在溫暖季節發生率較高。一項美國耶魯大學與韓國大學合作發表在2023年《科學報導》（Scientific Report）的論文指出，韓國在每日暴力犯罪數量在夏季月份中最高，這與先前在波士頓、聖路易斯和費城等美國幾個城市的研究結果一致，韓國夏季期間與每日高溫與暴力犯罪的相關性顯著增加。

雖然環境溫度的急劇升高會降低大腦血清素濃度，但在持續暴露於較高溫度幾天後，血清素會慢慢恢復到基線。高溫減少血清素的合成和釋放，可能導致情緒和認知方面障礙。以核磁共振（MRI）對人腦整體灰質和感覺運動皮質血液灌流進行觀察，發現腦部在高溫時，運動皮質活動血液灌流量下降，這會執行功能變差，因此高溫可能會導致身體和認知能力受損。

在動物實驗中顯示，當溫度越高時，大腦裡面堆積的甲基安非他命也會越高，造成更大的神經毒性。

運動增加出汗率 有助適應高溫

除非一直待在恆溫的室內，進出高溫環境對身體就是一項挑戰，要讓自己能夠比較適應目前的高溫季節，適時、適量運動效果好。選擇溫度不太高的清晨或黃昏是最合適的時間。

◎運動有助適應高溫天氣的主要原因：

●增加出汗率：經常運動可以增加身體產生汗水的能力，有助於更有效地冷卻身體。

●提高心血管效率：運動可以改善心血管系統效能，讓心臟更有效地泵血，有助於散發熱量，並保持穩定的體溫。

●適應高溫：運動過程中接觸環境中較高溫度有助於您的身體適應，隨著時間的推移，使其能夠更有效地應對更高的溫度。

要提醒的是，這些夏季運動的建議是針對一般身體健康者，如果您患有心血管疾病，則應在諮詢醫師後再實施。

全球暖化趨勢很可能會增加暴力犯罪率，也會影響我們情緒起伏，適時適量運動有助身體調節效率，也可以維持情緒平穩。

（作者為慈濟大學醫學系副教授、花蓮慈濟醫院成癮精神科主任）

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