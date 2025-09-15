自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

AI分析糞便細菌揪出9成大腸癌 新檢測法準確率直逼大腸鏡

2025/09/15 12:08

圖為現行大腸癌篩檢的黃金標準——大腸鏡檢查。然而，科學家們已開發出一種新型AI糞便檢測技術，準確率高達9成，未來有望成為一種更便捷、非侵入性的替代方案，大幅降低民眾篩檢的門檻。（圖取自freepik）

圖為現行大腸癌篩檢的黃金標準——大腸鏡檢查。然而，科學家們已開發出一種新型AI糞便檢測技術，準確率高達9成，未來有望成為一種更便捷、非侵入性的替代方案，大幅降低民眾篩檢的門檻。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕大腸直腸癌是全球癌症相關死亡的第2大原因，若能早期發現通常能有效治療，但傳統診斷工具大腸鏡檢查因其費用與不適感，常導致民眾延遲篩檢。如今，一項革命性的發展可能改變這個局面。

根據《每日科技網》（scitechdaily）報導，瑞士日內瓦大學（UNIGE）的科學家開發了一種創新的人工智慧（AI）方法，僅需分析糞便樣本中的腸道微生物群（gut microbiota），即可診斷出大腸直腸癌。 這項發表於權威期刊《細胞宿主與微生物》（Cell Host & Microbe）的研究，為非侵入性癌症篩檢帶來重大突破。

聚焦「亞種」層級的突破

過去科學家已知腸道微生物與大腸直腸癌的發展有關，但在臨床應用上困難重重，主因是同一種細菌的不同菌株（strains）作用可能完全不同。領導此研究的日內瓦大學醫學院教授特拉伊科夫斯基（Mirko Trajkovski）解釋：「我們專注於一個中間層級的微生物群，即『亞種』（subspecies）。」 他指出，亞種的解析度既能捕捉細菌在功能上的差異，又足夠通用，可在不同人群中偵測到疾病特徵。

研究團隊利用機器學習（machine learning）技術，分析了海量數據，成功建立了全球首個詳盡的人類腸道微生物群亞種目錄。該研究的第一作者、博士生特里科維奇（Matija Tričković）表示：「我們利用這個目錄結合現有臨床數據，開發出一個預測模型。」

結果令人振奮，特里科維奇興奮地說：「我們的方法偵測到90%的癌症病例，這個結果非常接近大腸鏡檢查94%的偵測率，並且優於目前所有非侵入性的檢測方法。」 研究人員相信，若整合更多臨床數據，模型的準確性有潛力逼近大腸鏡的可靠度。

這項技術未來可望作為常規篩檢工具，先找出高風險患者，再由大腸鏡進行最終確認。目前，團隊正與日內瓦大學附設醫院（HUG）合作，籌備首次臨床試驗，以更精確地判斷可偵測的癌症分期與病變。

